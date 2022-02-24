عربي
الدفاع الروسية: لن نقوم بتوجيه ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على المدن الأوكرانية
https://arabic.sputniknews.com/20220224/دوي-انفجارات-في-لوغانسك-1059075746.html
دوي انفجارات في لوغانسك
دوي انفجارات في لوغانسك
سمع دوي انفجارات بعيدة في وسط مدينة لوغانسك، وفق ما أفاد مراسل وكالة "نوفوستي". 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T04:11+0000
2022-02-24T04:17+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058750765_0:155:3086:1891_1920x0_80_0_0_9b7cb4b0bb706d147ebefda0925b68cd.jpg
ولم يتضح بعد اتجاه الانفجارات.أفاد المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا قبل ذلك بقليل أنه في الساعة 4.30 صباحًا، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية 120 قذيفة من عيار 122 ملم على قرية سوخودول.في الأسابيع الأخيرة، تصاعد الوضع في دونباس: نشرت كييف معظم الجيش على خط التماس وأطلقت النار بانتظام على القوات الشعبية باستخدام معدات محظورة. بسبب تهديد الغزو الأوكراني، بدأ جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في إجلاء النساء والأطفال وكبار السن إلى المناطق الروسية وإعلان التعبئة العامة.في 21 فبراير/شباط، صرح الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز أنه يعتبر أنه من الضروري الاعتراف على الفور بسيادةلوغانسك ودونيتسك، ووقع المراسيم ذات الصلة. أمر رئيس الدولة بضمان الحفاظ على السلام في الجمهوريات. كما أوضح الرئيس، فقد اتخذ مثل هذا القرار، لأن أولئك الذين شرعوا في طريق إراقة الدماء والعنف وانعدام القانون لا يعترفون بأي حل آخر للصراع في دونباس، باستثناء الحل العسكري.
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058750765_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_cb683a1cfd612c0d102327e58ba9fab8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جمهورية لوغانسك الشعبية

دوي انفجارات في لوغانسك

04:11 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 04:17 GMT 24.02.2022)
© Sputnik . Maksim Zakharovأحد عناصر القوات المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية في موقع بالقرب من قرية سوكولنيكي بمنطقة لوغانسك، حدود روسيا، أوكرانيا 3 فبراير 2022
أحد عناصر القوات المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية في موقع بالقرب من قرية سوكولنيكي بمنطقة لوغانسك، حدود روسيا، أوكرانيا 3 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Maksim Zakharov
تابعنا عبرGoogle news
سمع دوي انفجارات بعيدة في وسط مدينة لوغانسك، وفق ما أفاد مراسل وكالة "نوفوستي".
ولم يتضح بعد اتجاه الانفجارات.
أفاد المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا قبل ذلك بقليل أنه في الساعة 4.30 صباحًا، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية 120 قذيفة من عيار 122 ملم على قرية سوخودول.
في الأسابيع الأخيرة، تصاعد الوضع في دونباس: نشرت كييف معظم الجيش على خط التماس وأطلقت النار بانتظام على القوات الشعبية باستخدام معدات محظورة. بسبب تهديد الغزو الأوكراني، بدأ جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في إجلاء النساء والأطفال وكبار السن إلى المناطق الروسية وإعلان التعبئة العامة.
في 21 فبراير/شباط، صرح الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز أنه يعتبر أنه من الضروري الاعتراف على الفور بسيادةلوغانسك ودونيتسك، ووقع المراسيم ذات الصلة. أمر رئيس الدولة بضمان الحفاظ على السلام في الجمهوريات. كما أوضح الرئيس، فقد اتخذ مثل هذا القرار، لأن أولئك الذين شرعوا في طريق إراقة الدماء والعنف وانعدام القانون لا يعترفون بأي حل آخر للصراع في دونباس، باستثناء الحل العسكري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала