https://arabic.sputniknews.com/20220224/دوي-انفجارات-في-لوغانسك-1059075746.html
دوي انفجارات في لوغانسك
دوي انفجارات في لوغانسك
سمع دوي انفجارات بعيدة في وسط مدينة لوغانسك، وفق ما أفاد مراسل وكالة "نوفوستي". 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T04:11+0000
2022-02-24T04:11+0000
2022-02-24T04:17+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
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ولم يتضح بعد اتجاه الانفجارات.أفاد المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا قبل ذلك بقليل أنه في الساعة 4.30 صباحًا، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية 120 قذيفة من عيار 122 ملم على قرية سوخودول.في الأسابيع الأخيرة، تصاعد الوضع في دونباس: نشرت كييف معظم الجيش على خط التماس وأطلقت النار بانتظام على القوات الشعبية باستخدام معدات محظورة. بسبب تهديد الغزو الأوكراني، بدأ جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في إجلاء النساء والأطفال وكبار السن إلى المناطق الروسية وإعلان التعبئة العامة.في 21 فبراير/شباط، صرح الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز أنه يعتبر أنه من الضروري الاعتراف على الفور بسيادةلوغانسك ودونيتسك، ووقع المراسيم ذات الصلة. أمر رئيس الدولة بضمان الحفاظ على السلام في الجمهوريات. كما أوضح الرئيس، فقد اتخذ مثل هذا القرار، لأن أولئك الذين شرعوا في طريق إراقة الدماء والعنف وانعدام القانون لا يعترفون بأي حل آخر للصراع في دونباس، باستثناء الحل العسكري.
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
دوي انفجارات في لوغانسك
04:11 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 04:17 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
سمع دوي انفجارات بعيدة في وسط مدينة لوغانسك، وفق ما أفاد مراسل وكالة "نوفوستي".
ولم يتضح بعد اتجاه الانفجارات.
أفاد المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا قبل ذلك بقليل أنه في الساعة 4.30 صباحًا، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية 120 قذيفة من عيار 122 ملم على قرية سوخودول.
في الأسابيع الأخيرة، تصاعد الوضع في دونباس: نشرت كييف معظم الجيش على خط التماس وأطلقت النار بانتظام على القوات الشعبية باستخدام معدات محظورة. بسبب تهديد الغزو الأوكراني، بدأ جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في إجلاء النساء والأطفال وكبار السن إلى المناطق الروسية وإعلان التعبئة العامة.
في 21 فبراير/شباط، صرح الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز أنه يعتبر أنه من الضروري الاعتراف على الفور بسيادةلوغانسك ودونيتسك، ووقع المراسيم ذات الصلة. أمر رئيس الدولة بضمان الحفاظ على السلام في الجمهوريات. كما أوضح الرئيس، فقد اتخذ مثل هذا القرار، لأن أولئك الذين شرعوا في طريق إراقة الدماء والعنف وانعدام القانون لا يعترفون بأي حل آخر للصراع في دونباس، باستثناء الحل العسكري.