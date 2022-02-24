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https://arabic.sputniknews.com/20220224/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تتوعد-عقوباتنا-تضعف-روسيا-اقتصاديا-1059102926.html
رئيسة المفوضية الأوروبية تتوعد: عقوباتنا تضعف روسيا اقتصاديا
رئيسة المفوضية الأوروبية تتوعد: عقوباتنا تضعف روسيا اقتصاديا
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن العقوبات التي ستفرضها أوروبا على روسيا ستضعف اقتصادها. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T13:28+0000
2022-02-24T13:28+0000
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المفوضية الأوروبية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وحسبما كتبت أورسولا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: "سيكون للعقوبات التي نعدها أثر كبير"، لافتة إلى أن "الاقتصاد الروسي سيواجه بالفعل ضغوطًا مكثفة، وسوف تتراكم هذه الضغوط الآن".وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الإجراءات التي سيقومون بها "ستضعف المركز التكنولوجي لروسيا في المجالات الرئيسية التي تجني النخبة منها معظم أموالها".وفيما شددت أورسولا على أن "روسيا ستدفع ثمنا باهظا"، حسب تعبيرها، قالت إن الاتحاد الأوروبي لن يدع "الرئيس بوتين يهدم البنية الأمنية في أوروبا".وقالت: "لا ينبغي أن يقلل من تصميم وقوة ديمقراطياتنا"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي يقف مع أوكرانيا وشعبها، وحدتنا هي قوتنا، ومن واجبنا المشترك الوقوف في وجه أخطر عمل عدواني على الأراضي الأوروبية منذ عقود"، على حد قولها.
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المفوضية الأوروبية, روسيا, أخبار أوكرانيا

رئيسة المفوضية الأوروبية تتوعد: عقوباتنا تضعف روسيا اقتصاديا

13:28 GMT 24.02.2022
© REUTERS / POOLرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماع في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، 17 فبراير 2022.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماع في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / POOL
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن العقوبات التي ستفرضها أوروبا على روسيا ستضعف اقتصادها.
وحسبما كتبت أورسولا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: "سيكون للعقوبات التي نعدها أثر كبير"، لافتة إلى أن "الاقتصاد الروسي سيواجه بالفعل ضغوطًا مكثفة، وسوف تتراكم هذه الضغوط الآن".
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الإجراءات التي سيقومون بها "ستضعف المركز التكنولوجي لروسيا في المجالات الرئيسية التي تجني النخبة منها معظم أموالها".
وفيما شددت أورسولا على أن "روسيا ستدفع ثمنا باهظا"، حسب تعبيرها، قالت إن الاتحاد الأوروبي لن يدع "الرئيس بوتين يهدم البنية الأمنية في أوروبا".
وقالت: "لا ينبغي أن يقلل من تصميم وقوة ديمقراطياتنا"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي يقف مع أوكرانيا وشعبها، وحدتنا هي قوتنا، ومن واجبنا المشترك الوقوف في وجه أخطر عمل عدواني على الأراضي الأوروبية منذ عقود"، على حد قولها.
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