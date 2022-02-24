رئيسة المفوضية الأوروبية تتوعد: عقوباتنا تضعف روسيا اقتصاديا
© REUTERS / POOLرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماع في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، 17 فبراير 2022.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن العقوبات التي ستفرضها أوروبا على روسيا ستضعف اقتصادها.
وحسبما كتبت أورسولا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: "سيكون للعقوبات التي نعدها أثر كبير"، لافتة إلى أن "الاقتصاد الروسي سيواجه بالفعل ضغوطًا مكثفة، وسوف تتراكم هذه الضغوط الآن".
The sanctions that we are preparing will have a heavy impact.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022
Russia’s economy has already faced intensified pressure. These pressures will now accumulate.
Our measures will weaken Russia’s technological position in key areas, from which the elite makes most of their money. pic.twitter.com/G30MPAFPMa
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الإجراءات التي سيقومون بها "ستضعف المركز التكنولوجي لروسيا في المجالات الرئيسية التي تجني النخبة منها معظم أموالها".
وفيما شددت أورسولا على أن "روسيا ستدفع ثمنا باهظا"، حسب تعبيرها، قالت إن الاتحاد الأوروبي لن يدع "الرئيس بوتين يهدم البنية الأمنية في أوروبا".
Us standing here together is more proof of how close the EU and @NATO are in responding to the Kremlin's actions.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022
Our unity is our strength.
It is our shared duty to stand up to the gravest act of aggression on European soil in decades. https://t.co/XLfqSUuYEk
وقالت: "لا ينبغي أن يقلل من تصميم وقوة ديمقراطياتنا"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي يقف مع أوكرانيا وشعبها، وحدتنا هي قوتنا، ومن واجبنا المشترك الوقوف في وجه أخطر عمل عدواني على الأراضي الأوروبية منذ عقود"، على حد قولها.