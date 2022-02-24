عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/رئيس-الدوما-يحدد-سبيل-تفادي-نشوب-حرب-في-أوروبا-1059100243.html
رئيس الدوما يحدد سبيل تفادي نشوب حرب في أوروبا
رئيس الدوما يحدد سبيل تفادي نشوب حرب في أوروبا
رأى رئيس مجلس النواب الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية داست على اتفاقيات نزع فتيل الحرب في أوروبا حين سعت إلى توسيع مجال عمل حلف شمال الأطلسي. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T12:38+0000
2022-02-24T12:38+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103875/82/1038758200_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_51775c6bd1b2082475a8e17c00b60feb.jpg
كتب فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) على موقع "تلغرام" أن تحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح هو الطريق الوحيد حاليًا لدرء خطر نشوب حرب شاملة في أوروبا.ومضى حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الأمام على طريق توسيع مجال عمله من خلال ضم المزيد من البلدان الأوروبية، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من ضم أوكرانيا التي هي أكبر جيران روسيا في أوروبا.وقد بدأ حلف شمال الأطلسي يمارس نشاطات عسكرية تهدد أمن روسيا، في أوكرانيا بموافقة نظام الحكم الأوكراني. وليس هذا فقط، بل أقدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على إمداد نظام الحكم الأوكراني بالمزيد من الأسلحة، وهو ما يزيد احتمال نشوب حرب في أوروبا. ولا يمكن، والحالة هذه، تفادي احتمال نشوب الحرب في أوروبا إلا بطريق نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103875/82/1038758200_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7e1ead58f9ba62653d9ea7e1b65fc0ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

رئيس الدوما يحدد سبيل تفادي نشوب حرب في أوروبا

12:38 GMT 24.02.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الذهاب إلى بنك الصوررئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
رأى رئيس مجلس النواب الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية داست على اتفاقيات نزع فتيل الحرب في أوروبا حين سعت إلى توسيع مجال عمل حلف شمال الأطلسي.
كتب فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) على موقع "تلغرام" أن تحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح هو الطريق الوحيد حاليًا لدرء خطر نشوب حرب شاملة في أوروبا.
ومضى حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الأمام على طريق توسيع مجال عمله من خلال ضم المزيد من البلدان الأوروبية، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من ضم أوكرانيا التي هي أكبر جيران روسيا في أوروبا.
وقد بدأ حلف شمال الأطلسي يمارس نشاطات عسكرية تهدد أمن روسيا، في أوكرانيا بموافقة نظام الحكم الأوكراني. وليس هذا فقط، بل أقدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على إمداد نظام الحكم الأوكراني بالمزيد من الأسلحة، وهو ما يزيد احتمال نشوب حرب في أوروبا. ولا يمكن، والحالة هذه، تفادي احتمال نشوب الحرب في أوروبا إلا بطريق نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала