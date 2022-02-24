https://arabic.sputniknews.com/20220224/رئيس-الدوما-يحدد-سبيل-تفادي-نشوب-حرب-في-أوروبا-1059100243.html
رئيس الدوما يحدد سبيل تفادي نشوب حرب في أوروبا
رئيس الدوما يحدد سبيل تفادي نشوب حرب في أوروبا
رأى رئيس مجلس النواب الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية داست على اتفاقيات نزع فتيل الحرب في أوروبا حين سعت إلى توسيع مجال عمل حلف شمال الأطلسي. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T12:38+0000
2022-02-24T12:38+0000
2022-02-24T12:38+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103875/82/1038758200_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_51775c6bd1b2082475a8e17c00b60feb.jpg
كتب فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) على موقع "تلغرام" أن تحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح هو الطريق الوحيد حاليًا لدرء خطر نشوب حرب شاملة في أوروبا.ومضى حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الأمام على طريق توسيع مجال عمله من خلال ضم المزيد من البلدان الأوروبية، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من ضم أوكرانيا التي هي أكبر جيران روسيا في أوروبا.وقد بدأ حلف شمال الأطلسي يمارس نشاطات عسكرية تهدد أمن روسيا، في أوكرانيا بموافقة نظام الحكم الأوكراني. وليس هذا فقط، بل أقدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على إمداد نظام الحكم الأوكراني بالمزيد من الأسلحة، وهو ما يزيد احتمال نشوب حرب في أوروبا. ولا يمكن، والحالة هذه، تفادي احتمال نشوب الحرب في أوروبا إلا بطريق نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103875/82/1038758200_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7e1ead58f9ba62653d9ea7e1b65fc0ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
رئيس الدوما يحدد سبيل تفادي نشوب حرب في أوروبا
تابعنا عبر
رأى رئيس مجلس النواب الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية داست على اتفاقيات نزع فتيل الحرب في أوروبا حين سعت إلى توسيع مجال عمل حلف شمال الأطلسي.
كتب فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) على موقع "تلغرام" أن تحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح هو الطريق الوحيد حاليًا لدرء خطر نشوب حرب شاملة في أوروبا.
ومضى حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الأمام على طريق توسيع مجال عمله من خلال ضم المزيد من البلدان الأوروبية، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من ضم أوكرانيا التي هي أكبر جيران روسيا في أوروبا.
وقد بدأ حلف شمال الأطلسي يمارس نشاطات عسكرية تهدد أمن روسيا، في أوكرانيا بموافقة نظام الحكم الأوكراني. وليس هذا فقط، بل أقدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على إمداد نظام الحكم الأوكراني بالمزيد من الأسلحة، وهو ما يزيد احتمال نشوب حرب في أوروبا. ولا يمكن، والحالة هذه، تفادي احتمال نشوب الحرب في أوروبا إلا بطريق نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح.