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https://arabic.sputniknews.com/20220224/رئيس-جمهورية-دونيتسك-يتوقع-نهاية-قريبة-للعملية-العسكرية-في-دونباس-1059085714.html
رئيس جمهورية دونيتسك يتوقع نهاية قريبة للعملية العسكرية في دونباس
رئيس جمهورية دونيتسك يتوقع نهاية قريبة للعملية العسكرية في دونباس
أوضح مسؤول برلماني روسي لماذا بدأت روسيا عملية عسكرية في منطقة دونباس. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T08:52+0000
2022-02-24T08:52+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال أندريه كراسوف، النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي (الدوما)، في حديث لـ"سبوتنيك" إن العملية العسكرية في دونباس تهدف إلى حماية حياة سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بمن فيهم المواطنون الروس، وتوفير الأمن لهم.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن بدء عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من اعتداءات نظام الحكم الأوكراني الذي يسعى إلى إبادتهم، مشيرا إلى أن جمهوريتي دونباس الشعبيتين طلبتا المساعدة من روسيا.وأعلنت روسيا اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن نظام الحكم الأوكراني في 22 فبراير/شباط 2022.ويجب أن تنتهي العملية العسكرية بتحرير مدن تابعة للجمهوريتين الشعبيتين تحتلها قوات نظام الحكم الأوكراني، وفقا له. وقال رئيس جمهورية دونيتسك: "سيتم تحرير مدننا في أقرب وقت".
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أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك

رئيس جمهورية دونيتسك يتوقع نهاية قريبة للعملية العسكرية في دونباس

08:52 GMT 24.02.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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أوضح مسؤول برلماني روسي لماذا بدأت روسيا عملية عسكرية في منطقة دونباس.
وقال أندريه كراسوف، النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي (الدوما)، في حديث لـ"سبوتنيك" إن العملية العسكرية في دونباس تهدف إلى حماية حياة سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بمن فيهم المواطنون الروس، وتوفير الأمن لهم.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن بدء عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من اعتداءات نظام الحكم الأوكراني الذي يسعى إلى إبادتهم، مشيرا إلى أن جمهوريتي دونباس الشعبيتين طلبتا المساعدة من روسيا.
وأعلنت روسيا اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن نظام الحكم الأوكراني في 22 فبراير/شباط 2022.

من جانبه قال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، على شبكة تلفزيون "روسيا 24" إنه يتوقع نهاية قريبة للعملية العسكرية في دونباس.

ويجب أن تنتهي العملية العسكرية بتحرير مدن تابعة للجمهوريتين الشعبيتين تحتلها قوات نظام الحكم الأوكراني، وفقا له.
وقال رئيس جمهورية دونيتسك: "سيتم تحرير مدننا في أقرب وقت".
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