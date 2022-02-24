https://arabic.sputniknews.com/20220224/روسيا-تبدأ-عملية-عسكرية-في-دونباسانفراجة-في-الملف-النووي-البرهان-يدعو-للتوافق-الوطني--1059107990.html

روسيا تبدأ عملية عسكرية في دونباس...انفراجة في الملف النووي... البرهان يدعو للتوافق الوطني

روسيا تبدأ عملية عسكرية في دونباس...انفراجة في الملف النووي... البرهان يدعو للتوافق الوطني

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية في دونباس، مشيرا إلى أن الظروف تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، بعدما لجأت جمهوريتا دونباس ولوغانسك... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T14:41+0000

2022-02-24T14:41+0000

2022-02-24T14:41+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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روسيا تبدأ عملية عسكرية في دونباس.. انفراجة في الملف النووي.. البرهان يدعو للتوافق الوطني روسيا تبدأ عملية عسكرية في دونباس.. انفراجة في الملف النووي.. البرهان يدعو للتوافق الوطني

روسيا تبدأ عملية عسكرية في دونباس... والرئيس بوتين يؤكد أن موسكو لا تخطط لاحتلال أوكرانياوقال بوتين إن قرار العملية العسكرية يأتي انطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة المجلس الفيدرالي وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادقت عليها الجمعية الفيدرالية والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن البنى التحتية العسكرية للقواعد الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية توقفت عن العمل.وجاء في بيان الوزارة أن حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة ضد الوحدات الروسية. وصرحت الوزارة، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، بأنها لن تقوم بتوجيه أي ضربات على المدن الأوكرانية. ونفت الوزارة بشكل قاطع أي مزاعم لإسقاط طائرة روسية فوق أوكرانيا، مبينة أن المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام الأجنبية ليست صحيحة.وأشار إلى أنه "من المتوقع أن تنتهي العملية العسكرية سريعا، لكن ذلك يتوقف على المقاومة الأوكرانية".وأضاف: "الهدف من هذه العملية هو البنى التحتية الأوكرانية فقط، لكن سيناريو الأحداث مرشح للتصاعد وتجاوز هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن "روسيا مستعدة لأي عقوبات أوربية أمريكية، والمحللون الاقتصاديون يرجحون عدم جدواها".انفراجة قريبة في الملف النووي... وطهران تطالب الدول الأوروبية بالتعامل بشكل دقيق مع النقاط الخلافيةأعلنت إيران عن انفراجة تلوح في الأفق فيما يخص مفاوضات الملف النووي الجارية في فيينا، مشيرة إلى أن كبير مفاوضيها سيعود إلى طهران للتشاور.بدوره قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق جيد خلال المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، بسبب التقدم الملحوظ في المفاوضات القائمة على مبادرات ‎إيران"، مضيفا أن المرحلة النهائية للمفاوضات لن تتشكل من دون قرار سياسي من الغرب لحل القضايا الباقية والمهمة لتوازن الاتفاق.وأوضح أن عددا من النقاط العالقة لم تبحث، وها نحن نصل الآن إلى المرحلة التي قال عنها وزير الخارجية الإيراني إنها حساسة لأنها ستتطرق إلى هذه النقاط العالقة. وأضاف أن المسألة تحتاج لقرار سياسي من الغرب بالعودة للاتفاق النووي.رئيس مجلس السيادة السوداني يدعو كافة القوى السياسية للتوافق الوطني حتى تمر البلاد إلى بر الأماندعا رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، القوى السياسية في البلاد إلى التوافق الوطني حتى تعبر بلاده إلى بر الأمان.وفي خطابه أمام ضباط وجنود في منطقة "الشجرة" العسكرية، أشار البرهان إلى التحديات والتهديدات، التي تحدق بالسودان خلال ما وصفه بالمرحلة "الحرجة".وأطلق البرهان في الرابع عشر من الشهر الجاري رؤيةً لحل الأزمة السياسية، تتضمن إطلاق حوار شامل وتشكيل حكومة كفاءات وإجراء الانتخابات، خلال لقاء جمعه برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.من جهته يعلق الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، حسن بركية، مؤكدا أن دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للتوافق السياسي في البلاد ليست جديدة فقد كررها مرارا قبل ذلك.وأوضح إلى أن "الأطراف السودانية تعول على الوساطة الخارجية التي ستدفع إلى شيء من التوافق خاصة مع ضغط الوضع الاقتصادي".للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك

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