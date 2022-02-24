https://arabic.sputniknews.com/20220224/زيارة-رئيسي-وافتتاح-مكتب-تجاري-هل-يقود-التعاون-الإيراني-القطري-لمصالحة-مع-السعودية؟-1059122777.html

زيارة رئيسي وافتتاح مكتب تجاري...هل يقود التعاون الإيراني القطري لمصالحة مع السعودية؟

زيارة رئيسي وافتتاح مكتب تجاري...هل يقود التعاون الإيراني القطري لمصالحة مع السعودية؟

في خضم المساعي الإيرانية للتقارب مع دول الخليج، لا سيما السعودية، أبرمت طهران اتفاقيات تجارية مهمة مع الدوحة، خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إبراهيم... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T20:57+0000

2022-02-24T20:57+0000

2022-02-24T20:58+0000

أخبار السعودية اليوم

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058946554_0:332:1072:935_1920x0_80_0_0_90b2c5ba48864036efa5c5371961ddc7.jpg

وكان الرئيس الإيراني أكد، عقب لقائه بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أن الجانبين اتفقا على انتهاز الفرص التي تمتلكها البلدان، لتوسيع نطاق العلاقات والتعاون بينهما، وكذلك بين إيران ودول الخليج.وطرح البعض تساؤلات بشأن دلالات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين قطر وإيران، وإمكانية أن تسهم الدوحة في تقريب وجهات النظر وتقود مصالحة سعودية إيرانية.مكتب تجاري وعلاقات اقتصاديةوأعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، افتتاح مكتب تجاري لإيران في قطر، قريباً، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، أمس الأربعاء، عنه بعد العودة من زيارة لقطر، "مناقشة افتتاح المكتب التجاري الإيراني في قطر، وهو أمر يجب أن يتم قريباً، وإزالة العقبات الجمركية ومناقشة التراخيص التجارية، وتقرر أن يقوم كل من وزير التجارة الإيراني ونظيره القطري، اللذان كانا حاضرين في الاجتماعات، باتخاذ إجراءات فورية لإزالة العقبات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين".أكد وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، رستم قاسمي، إجراء مفاوضات مع نظيره القطري على إطلاق خطوط ملاحة بحرية منتظمة بين موانئ البلدين.ونقلت وكالة "فارس" عن علي رضا بيمان باك، المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، أن هناك إمكانات وفرص لدى قطر من شأنها أن تعزز التعاون التجاري بين الجانبين.وقال المسؤول الإيراني إن حجم التبادل التجاري بين بلاده وقطر حاليا يمثل رقما ضئيلا يتراوح بين 300 الى 400 مليون دولار.جهود قطريةاعتبر عبد الله الخاطر، المحلل السياسي القطري أن الدوحة نجحت في أن تقود جهود الصلح على المستوى الدولي بين العديد من البلدان، وتسعى حاليًا في تقود مصالحة بين شركائها جيرانها.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الخليج بضفتيه شعب تمازج من القدم، وتوظيف قطر لإمكاناتها وقدراتها من أجل لم الشمل الخليجي- الخليجي هي مهمة تبذل فيها قطر الغالي والنفيس.وأكد أن الدول المجاورة لإيران ودول العالم تثق في أن قطر يمكنها القيام بدور الوسيط نتيجة الخبرات المتراكمة والممارسات الأخلاقية الحكيمة وإرث المنطقة المشترك والعلاقات الحميمة مع دول المنطقة والنسيج الاجتماعي المشترك والمصالح والفرص.ويرى الخاطر أن إمكانية تبادل الخبرات وتبادل المنافع يقوي المنطقة ويكون غلافا مشتركا لحماية المنطقة والعالم في خضم التحولات الجذرية والخطيرة والتي تستدعي الجهود المشتركة والطاقات الكامنة لدى شعوب المنطقة.وأشار إلى أن قطر استطاعت وسط أصعب الظروف من تطويع كل المصاعب لجعل مناخ المنطقة مناخا آمن لأهلها لتنعم أممه بالسلم والأمن وستكون شعوب المنطقة سعيده بعودة اللحمة لشعوب ودول المنطقة بعيدا عن التدخلات الخارجية.تعزيز العلاقات الاقتصاديةوأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك": "لكن العلاقات الاقتصادية لم ترق بين إيران وقطر لنفس المستوى السياسي، ويأمل الإيرانيون في افتتاح المركز التجاري في قطر لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين لترتقي لنفس المستوى السياسي القائم بينهما".وعن موضوع المصالحة الإيرانية مع الخليج، أكد أبشناس أنها مرهونة بالمصالحة بين إيران والسعودية، والتي تشهد مباحثات سياسية قائمة بين البلدين، ومفاوضات قائمة في عدة أماكن وعلى مستويات مختلفة.وأعرب المحلل الإيراني عن أمل بلاده في أن تلعب قطر دور الوسيط لحلحلة الأزمة بين طهران والرياض، إلى جانب الدور الذي تقوم به العراق وعمان ودولة الكويت.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد زار العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين الماضي، في أول زيارة له لدولة خليجية منذ توليه منصبه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي.وأضاف أنه اتفق مع أمير قطر على أن ينتهزا الفرص التي يمتلكها بلديهما من أجل توسيع نطاق العلاقات بينهم، معربا عن حرصه على تعزيز التعاون الثنائي وتطويره إلى آفاق أرحب ونقله إلى مستويات إقليمية ودولية، بحسب الديوان الأميري القطري.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/إيران-نحن-على-اتصال-بطرفي-الصراع-وشددنا-على-أن-أمن-مواطنينا-يمثل-أولوية-بالنسبة-لنا-1059095201.html

https://arabic.sputniknews.com/20220221/أمير-قطر-يقول-إنه-ناقش-محادثات-فيينا-مع-رئيس-إيران-ويؤكد-استعداد-الدوحة-لتقديم-أي-مساعدة-1058945841.html

https://arabic.sputniknews.com/20220221/إيران-شرطان-أساسيان-لنجاح-المحادثات-مع-السعودية-1058938953.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار السعودية اليوم, إيران