https://arabic.sputniknews.com/20220224/زيلينسكي-يعلن-أن-روسيا-نفذت-ضربة-على-البنية-التحتية-العسكرية-لأوكرانيا-1059076814.html
زيلينسكي يعلن أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا
زيلينسكي يعلن أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا
أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T04:51+0000
2022-02-24T04:51+0000
2022-02-24T05:12+0000
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
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وأكد زيلينسكي أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا. وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة بخلاف الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
زيلينسكي يعلن أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا
04:51 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 05:12 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.
وأكد زيلينسكي أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
وقال في رسالة عبر الفيديو مخاطبا الشعب الأوكراني: "هذا الصباح، أعلن الرئيس بوتين عن عملية عسكرية خاصة في دونباس. نفذت روسيا ضربات على بنيتنا التحتية العسكرية، على حرس حدودنا. سُمع دوي انفجارات في العديد من مدن أوكرانيا. نحن نطبق الأحكام العرفية في جميع أنحاء الدولة. منذ دقيقة واحدة، لقد أجريت محادثة مع الرئيس بايدن. بدأت الولايات المتحدة بحشد الدعم الدولي. مطلوب منا الهدوء، إذا أمكن، ابقوا في المنزل. نحن نعمل، قطاع الأمن والدفاع بأكمله في أوكرانيا يعمل. ونحن مستعدون لأي شيء وسنهزم الجميع".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".
وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة بخلاف الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".
وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية
، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.