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https://arabic.sputniknews.com/20220224/ستولتنبرغ-نأسف-لإغلاق-روسيا-الباب-أمام-السياسة-والدبلوماسية-1059096353.html
ستولتنبرغ: نأسف لإغلاق روسيا الباب أمام السياسة والدبلوماسية
ستولتنبرغ: نأسف لإغلاق روسيا الباب أمام السياسة والدبلوماسية
قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إننا نأسف لإغلاق روسيا الباب أمام السياسة والدبلوماسية واختيار الأعمال العدائية. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T11:42+0000
2022-02-24T13:04+0000
الناتو
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف ستولتنبرغ "أنه لا توجد قوات تابعة للناتو في أوكرانيا، ولا توجد خطط لإرسالها إلى هناك".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
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الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا

ستولتنبرغ: نأسف لإغلاق روسيا الباب أمام السياسة والدبلوماسية

11:42 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 13:04 GMT 24.02.2022)
© REUTERS / ANDREAS GEBERTالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر ميونخ للأمن السنوي في ألمانيا
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر ميونخ للأمن السنوي في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERT
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يتبع
قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إننا نأسف لإغلاق روسيا الباب أمام السياسة والدبلوماسية واختيار الأعمال العدائية.
وأضاف ستولتنبرغ "أنه لا توجد قوات تابعة للناتو في أوكرانيا، ولا توجد خطط لإرسالها إلى هناك".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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