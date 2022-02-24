https://arabic.sputniknews.com/20220224/سفير-موسكو-لدى-اليابان-يحذر-طوكيو-من-تبعات-مشاركتها-في-العقوبات-ضد-روسيا-1059105052.html
سفير موسكو لدى اليابان يحذر طوكيو من تبعات مشاركتها في العقوبات ضد روسيا
سفير موسكو لدى اليابان يحذر طوكيو من تبعات مشاركتها في العقوبات ضد روسيا
حذر السفير الروسي لدى اليابان، خلال لقائه بوزير الخارجية الياباني، اليوم الخميس، من التبعات السلبية لمشاركة طوكيو في العقوبات ضد روسيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T13:41+0000
2022-02-24T13:41+0000
2022-02-24T13:41+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في سياق العقوبات الغربية بمشاركة اليابان ضد روسيا، قال رئيس البعثة الدبلوماسية إن مثل هذه الخطوات المدمرة لن تبقى دون ردنا وستكون لها عواقب سلبية على العلاقات الروسية اليابانية.وحث غالوزين اليابان على الامتناع عن الإضرار بالعلاقات الثنائية.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/خبير-العملية-العسكرية-الروسية-في-دونباس-محددة-الزمان-والمكان-ولن-تتعدى-لوغانسك-ودونيتسك-1059103942.html
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روسيا
سفير موسكو لدى اليابان يحذر طوكيو من تبعات مشاركتها في العقوبات ضد روسيا
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حذر السفير الروسي لدى اليابان، خلال لقائه بوزير الخارجية الياباني، اليوم الخميس، من التبعات السلبية لمشاركة طوكيو في العقوبات ضد روسيا.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في سياق العقوبات الغربية بمشاركة اليابان ضد روسيا، قال رئيس البعثة الدبلوماسية إن مثل هذه الخطوات المدمرة لن تبقى دون ردنا وستكون لها عواقب سلبية على العلاقات الروسية اليابانية.
وحث غالوزين اليابان على الامتناع عن الإضرار بالعلاقات الثنائية.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس
، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية
لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.