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https://arabic.sputniknews.com/20220224/سفينتا-شحن-مدنيتان-تتعرضان-لقصف-صاروخي-من-قبل-القوات-الأوكرانية-في-بحر-آزوف-1059096799.html
سفينتا شحن مدنيتان تتعرضان لقصف صاروخي من قبل القوات الأوكرانية في بحر آزوف
سفينتا شحن مدنيتان تتعرضان لقصف صاروخي من قبل القوات الأوكرانية في بحر آزوف
تعرضت سفينتا شحن مدنيتان في بحر آزوف، اليوم الخميس، لقصف صاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفادت دائرة الحدود في كوبان. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T11:48+0000
2022-02-24T12:34+0000
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أخبار أوكرانيا
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كراسنودار- سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان: "عند الساعة الـ11 من صباح يوم 24 شباط/فبراير 2022، تعرضت سفينتا شحن مدني روسيتان... لهجوم صاروخي شنته القوات المسلحة الأوكرانية في بحر آزوف. وتم إطلاق النار من نواحي ماريوبول. نتيجة القصف، تضررت ناقلة النفط "أس جس في – فلوت" حيث نشب حريق على متنها، وأصيب أحد أفراد طاقم السفينة بجروح خطيرة".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة سوى الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الأمن-الفيدرالي-الروسي-أوكرانيا-قصفت-نقطة-حدودية-روسية-في-مقاطعة-كورسك-دون-إصابات-1059088619.html
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أخبار أوكرانيا, قصف

سفينتا شحن مدنيتان تتعرضان لقصف صاروخي من قبل القوات الأوكرانية في بحر آزوف

11:48 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 12:34 GMT 24.02.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN JOINT FORCES OPERATIONتعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في موقع غير معلوم، أوكرانيا 18 فبراير 2022
تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في موقع غير معلوم، أوكرانيا 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN JOINT FORCES OPERATION
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تعرضت سفينتا شحن مدنيتان في بحر آزوف، اليوم الخميس، لقصف صاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفادت دائرة الحدود في كوبان.
كراسنودار- سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان: "عند الساعة الـ11 من صباح يوم 24 شباط/فبراير 2022، تعرضت سفينتا شحن مدني روسيتان... لهجوم صاروخي شنته القوات المسلحة الأوكرانية في بحر آزوف. وتم إطلاق النار من نواحي ماريوبول. نتيجة القصف، تضررت ناقلة النفط "أس جس في – فلوت" حيث نشب حريق على متنها، وأصيب أحد أفراد طاقم السفينة بجروح خطيرة".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".
وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة سوى الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".
وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
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الأمن الفيدرالي الروسي: أوكرانيا قصفت نقطة حدودية روسية في مقاطعة كورسك دون إصابات
09:49 GMT
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
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