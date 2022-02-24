https://arabic.sputniknews.com/20220224/سلطات-لوغانسك-تتهم-القوات-الأوكرانية-بقصف-أراضيها-65-مرة-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1059073737.html
سلطات لوغانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 65 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
سلطات لوغانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 65 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
اتهم ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد) في المركز المشترك للتنسيق والرقابة لوقف إطلاق النار، اليوم الخميس، القوات الأوكرانية بقصف أراضي... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان لممثل لوغانسك، قصفت القوات الأوكرانية بلدتي بانكوفكا و كالينوفو-بورشيفاتو، بقذائف هاون من عيار 120 ملم، يحظر استخدامها بموجب اتفاقيات "مينسك" لتسوية النزاع.وأشار البيان إلى مقتل جندي من وحدات الدفاع الشعبي بالجمهورية في بلدة كالينوفو-بورشيفاتو، جراء القصف واحتراق مبنى سكني في بلدة بانكوفكا جراء تعرضه لضربة مباشرة.وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعوبهم، يعبرون مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولهم".تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس..
https://arabic.sputniknews.com/20220223/قائدا-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-يطلبان-الدعم-من-بوتين-لمواجهة-الاعتداءات-من-القوات-الأوكرانية-1059070064.html
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أخبار أوكرانيا
سلطات لوغانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 65 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
01:22 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 02:02 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
اتهم ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد) في المركز المشترك للتنسيق والرقابة لوقف إطلاق النار، اليوم الخميس، القوات الأوكرانية بقصف أراضي الجمهورية 65 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، باستخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاقات مينسك.
موسكو - سبوتنيك
. وبحسب بيان لممثل لوغانسك، قصفت القوات الأوكرانية بلدتي بانكوفكا و كالينوفو-بورشيفاتو، بقذائف هاون من عيار 120 ملم، يحظر استخدامها بموجب اتفاقيات "مينسك" لتسوية النزاع.
وأشار البيان إلى مقتل جندي من وحدات الدفاع الشعبي بالجمهورية في بلدة كالينوفو-بورشيفاتو، جراء القصف واحتراق مبنى سكني في بلدة بانكوفكا جراء تعرضه لضربة مباشرة.
وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية
، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعوبهم، يعبرون مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولهم".
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين
بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس..