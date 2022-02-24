https://arabic.sputniknews.com/20220224/سماع-دوي-انفجارات-في-سماء-لوغانسك-فيديو-1059086260.html
سماع دوي انفجارات في سماء لوغانسك... فيديو
سماع دوي انفجارات في سماء لوغانسك... فيديو
فتحت القوات المسلحة الأوكرانية النار من راجمات الصواريخ في مستوطنة لوغفينوفو التي تسيطر عليها جمهورية لوغانسك الشعبية، حسب تقارير ممثلية المركز المشترك لمراقبة... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T09:13+0000
2022-02-24T09:13+0000
2022-02-24T09:18+0000
تغطية أحداث دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
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يقول التقرير إنه في الفترة من 10:20 إلى 10:55 قصف الجيش الأوكراني قرية لوعفينوفو ثلاث مرات باستخدام راجمات صواريخ وقذائف هاون 122 ملم.وأضاف البيان "يتم تحديد المعلومات الخاصة بالضحايا والأضرار".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة سوى الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".وأمس الأربعاء، طلب رئيسا جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
جمهورية لوغانسك الشعبية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
سماع دوي انفجارات في سماء لوغانسك... فيديو
09:13 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 09:18 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
فتحت القوات المسلحة الأوكرانية النار من راجمات الصواريخ في مستوطنة لوغفينوفو التي تسيطر عليها جمهورية لوغانسك الشعبية، حسب تقارير ممثلية المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في لوغانسك.
يقول التقرير إنه في الفترة من 10:20 إلى 10:55 قصف الجيش الأوكراني قرية لوعفينوفو ثلاث مرات باستخدام راجمات صواريخ وقذائف هاون 122 ملم.
وأضاف البيان "يتم تحديد المعلومات الخاصة بالضحايا والأضرار".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".
وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة سوى الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".
وأمس الأربعاء، طلب رئيسا جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية
، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.