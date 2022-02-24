https://arabic.sputniknews.com/20220224/شركات-طيران-عربية-تعلق-رحلاتها-إلى-أوكرانيا-1059100909.html

شركات طيران عربية تعلق رحلاتها إلى أوكرانيا

شركات طيران عربية تعلق رحلاتها إلى أوكرانيا

علقت "العربية" للطيران رحلاتها بين الشارقة وأوكرانيا مؤقتاً اليوم وحتى إشعار آخر، بحسب صحيفة "الخليج". 24.02.2022, سبوتنيك عربي

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قال متحدث رسمي باسم الناقلة "في ظل الظروف الراهنة ونظراً لإغلاق المجال الجوي الأوكراني، تعلّق العربية للطيران رحلاتها بين الشارقة وأوكرانيا مؤقتاً وحتى إشعار آخر، ويمكن للمسافرين المتأثرين التواصل مع مركز اتصال "العربية للطيران" على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع". كما علقت شركات الخطوط الجوية القطرية وشركة فلاي دبي رحلاتها إلى أوكرانيا بسبب الوضع هناك.وقال المتحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إنه تم تعليق الرحلات بين دبي وأوكرانيا مؤقتا، حتى 8 مارس/آذار المقبل"، بحسب صدى البلد.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة سوى الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".وأمس الأربعاء، طلب رئيسا جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.

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