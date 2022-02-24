https://arabic.sputniknews.com/20220224/شولتس-يدعو-المواطنين-الألمان-لمغادرة-أوكرانيا-بشكل-فوري-من-أجل-الحفاظ-على-سلامتهم-1059094634.html
شولتس يدعو المواطنين الألمان لمغادرة أوكرانيا بشكل فوري من أجل الحفاظ على سلامتهم
شولتس يدعو المواطنين الألمان لمغادرة أوكرانيا بشكل فوري من أجل الحفاظ على سلامتهم
دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، المواطنين الألمان إلى مغادرة أوكرانيا بشكل فوري، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T11:19+0000
2022-02-24T11:19+0000
2022-02-24T11:21+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال شولتس، في مؤتمر صحفي مقتضب، "أدعو المواطنين لمغادرة أوكرانيا بشكل فوري للحفاظ على سلامتهم"، داعيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف عمليته العسكرية فورا وسحب قواته من أوكرانيا تجنبا لإراقة الدماء.وأكد شولتس، "أجرينا مشاورات ما زالت مستمرة مع الاتحاد الأوروبي والناتو لاتخاذ العقوبات وإقرارها ضد روسيا، وهي عقوبات كنا قد حضرنا لها".وأعرب المستشار الألماني، عن الرغبة في إيضاح أن القادة الروس عليهم أن يدفعوا الثمن باهظا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي ارتكب "خطأ كبيرا"، على حد تعبيره.ولفت شولتس "سأتجه لبروكسل لعقد مناقشات موسعة.. ودعوت لاجتماع طارئ للبرلمان يوم الأحد".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/ألمانيا-تعتزم-مساعدة-بولندا-بشأن-اللاجئين-القادمين-من-أوكرانيا-1059091098.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار ألمانيا, فلاديمير بوتين
شولتس يدعو المواطنين الألمان لمغادرة أوكرانيا بشكل فوري من أجل الحفاظ على سلامتهم
11:19 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 11:21 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، المواطنين الألمان إلى مغادرة أوكرانيا بشكل فوري، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم.
موسكو- سبوتنيك
. وقال شولتس، في مؤتمر صحفي مقتضب، "أدعو المواطنين لمغادرة أوكرانيا بشكل فوري للحفاظ على سلامتهم"، داعيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف عمليته العسكرية فورا وسحب قواته من أوكرانيا تجنبا لإراقة الدماء.
وأكد شولتس، "أجرينا مشاورات ما زالت مستمرة مع الاتحاد الأوروبي والناتو لاتخاذ العقوبات وإقرارها ضد روسيا، وهي عقوبات كنا قد حضرنا لها".
وأعرب المستشار الألماني، عن الرغبة في إيضاح أن القادة الروس عليهم أن يدفعوا الثمن باهظا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي
ارتكب "خطأ كبيرا"، على حد تعبيره.
واقترح شولتس، عقد اجتماع لكل القادة الأوروبيين وحلف الناتو لمناقشة الأمر، موضحا "كرئيس مجموعة السبع، أدعو لاتخاذ موقف موحد فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا".
ولفت شولتس "سأتجه لبروكسل لعقد مناقشات موسعة.. ودعوت لاجتماع طارئ للبرلمان يوم الأحد".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس
، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية
لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.