عربي
الرئيس الأوكراني يعلن التعبئة العامة في البلاد
https://arabic.sputniknews.com/20220224/عضو-بمجلس-النواب-الليبي-رفض-الأعلى-للدولة-التعديل-الدستوري--له-آثار-سلبية-على-عملية-التوافق-1059125415.html
عضو بمجلس النواب الليبي: رفض الأعلى للدولة التعديل الدستوري له آثار سلبية على عملية التوافق
عضو بمجلس النواب الليبي: رفض الأعلى للدولة التعديل الدستوري له آثار سلبية على عملية التوافق
اعتبر عيسى العريبي، عضو بمجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، أن رفض المجلس الأعلى للدولة التعديل الدستوري سيكون له آثار سلبية على عملية التوافق التي حصلت مؤخرا... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T22:30+0000
2022-02-24T22:30+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050760529_612:0:4253:2048_1920x0_80_0_0_1ef5738a23dafc5a75b934cd01e77a26.jpg
وقال العريبي في تصريحات لـ"سبوتنك" إن ما قام به مجلس الدولة في جلسته المنعقدة هذا اليوم برفضه ما توافق عليه لجنتي البرلمان والدولة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري أو اختيار رئيس حكومة جديد بناء على تزكيات أكثر من 50 عضو مجلس دولة نقضا لما تم الاتفاق عليه بين اللجنتين".وأضاف العريبي أنه "لن يؤثر من الناحية القانونية على منح الثقة للحكومة في الجلسة المحددة لذلك، وإنه ستكون له آثار سلبية على عملية التوافق التي حصلت مؤخرا بين المجلسين، لافتا: "كنا نأمل في توسيع دائرة التوافق بعد منح الثقة للحكومة ليشمل استحقاقات أخرى".ورفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب في 10 فبراير/ شباط الجاري.وصرح أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، لـ"سبوتنيك" إن الجلسة التي عقدت اليوم هي جلسة معلقة منذ الأمس الأربعاء".وأضاف: "كانت الجلسة للتصويت على ما تم مناقشته بخصوص الإعلان الدستوري تحديداً المادة 12 حيثُ تم التصويت ورفض هذا التعديل، لأن مجلس الدولة لم يجتمع للتصويت على التعديل إلا في جلسة اليوم".وكان مجلس النواب الليبي قد عقد جلسته لمناقشة خارطة الطريق واختيار رئيساا للحكومة الجديدة، بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بالتوازي مع تعليق مجلس النواب الليبي جلسته . وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد، وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات أجلت الاقتراع إلى 24 كانون الثاني/يناير الجاري، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.وفي وقت سابق، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شباط/فبراير 2022، معلنا معارضته لإجراء الانتخابات قبل التصويت على دستور للبلاد.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموما. ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يرفض-سعي-مجلس-النواب-لتغيير-الحكومة-دون-تعديل-دستوري-1057612659.html
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يرفض-التعديل-الدستوري-الذي-أقره-البرلمان-1059125012.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050760529_1067:0:3798:2048_1920x0_80_0_0_efd7753d5f11d53357b121e2be954f4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

عضو بمجلس النواب الليبي: رفض الأعلى للدولة التعديل الدستوري له آثار سلبية على عملية التوافق

22:30 GMT 24.02.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAمجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبرGoogle news
اعتبر عيسى العريبي، عضو بمجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، أن رفض المجلس الأعلى للدولة التعديل الدستوري سيكون له آثار سلبية على عملية التوافق التي حصلت مؤخرا بين مجلسي النواب والدولة.
وقال العريبي في تصريحات لـ"سبوتنك" إن ما قام به مجلس الدولة في جلسته المنعقدة هذا اليوم برفضه ما توافق عليه لجنتي البرلمان والدولة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري أو اختيار رئيس حكومة جديد بناء على تزكيات أكثر من 50 عضو مجلس دولة نقضا لما تم الاتفاق عليه بين اللجنتين".
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
الأعلى للدولة في ليبيا يرفض سعي مجلس النواب لتغيير الحكومة دون تعديل دستوري
1 فبراير, 19:28 GMT
وأضاف العريبي أنه "لن يؤثر من الناحية القانونية على منح الثقة للحكومة في الجلسة المحددة لذلك، وإنه ستكون له آثار سلبية على عملية التوافق التي حصلت مؤخرا بين المجلسين، لافتا: "كنا نأمل في توسيع دائرة التوافق بعد منح الثقة للحكومة ليشمل استحقاقات أخرى".
ورفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب في 10 فبراير/ شباط الجاري.
وصرح أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، لـ"سبوتنيك" إن الجلسة التي عقدت اليوم هي جلسة معلقة منذ الأمس الأربعاء".
مجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
الأعلى للدولة في ليبيا يرفض التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان
22:02 GMT
وأضاف: "كانت الجلسة للتصويت على ما تم مناقشته بخصوص الإعلان الدستوري تحديداً المادة 12 حيثُ تم التصويت ورفض هذا التعديل، لأن مجلس الدولة لم يجتمع للتصويت على التعديل إلا في جلسة اليوم".
وكان مجلس النواب الليبي قد عقد جلسته لمناقشة خارطة الطريق واختيار رئيساا للحكومة الجديدة، بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بالتوازي مع تعليق مجلس النواب الليبي جلسته .
وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد، وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات أجلت الاقتراع إلى 24 كانون الثاني/يناير الجاري، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.
وفي وقت سابق، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شباط/فبراير 2022، معلنا معارضته لإجراء الانتخابات قبل التصويت على دستور للبلاد.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموما. ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала