https://arabic.sputniknews.com/20220224/غوتيريش-أقول-للرئيس-بوتين-أعط-للسلام-فرصة-1059074324.html

غوتيريش يوجه نداء شخصيا إلى الرئيس بوتين لمنع القوات الروسية من مهاجمة أوكرانيا وإعطاء فرصة للسلام

غوتيريش يوجه نداء شخصيا إلى الرئيس بوتين لمنع القوات الروسية من مهاجمة أوكرانيا وإعطاء فرصة للسلام

وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمنع القوات الروسية من مهاجمة أوكرانيا وإعطاء فرصة للسلام. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T02:47+0000

2022-02-24T02:47+0000

2022-02-24T02:49+0000

تغطية أحداث دونباس

أخبار أوكرانيا

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وقال غوتيريش في كلمة له في بداية الجلسة الطائرة لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا: "شهدنا شائعات في الساعات الماضية عن وقوع هجوم روسي وشيك على أوكرانيا".وأضاف: "أخطأت حينما اعتقدت أن لا شيء سيحدث على حدود أوكرانيا"، متابعا: أقول من صميم قلبي للرئيس بوتين أن يوقف قواته عن غزو أوكرانيا وأن يعطي فرصة للسلام".وصباح اليوم الخميس، بدأت جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الوضع في أوكرانيا.وفي وقت متأخر مساء الأربعاء، طلبت أوكرانيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وطلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعوبهم، يعبرون مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولهم".تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس..

https://arabic.sputniknews.com/20220223/وكالة-مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-طارئة-بشأن-أوكرانيا-1059072767.html

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