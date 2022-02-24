https://arabic.sputniknews.com/20220224/قد-يؤدي-إلى-نزاع-عسكري-بين-الجانبين-المغرب-ينشئ-منطقة-عسكرية-جديدة-قرب-الحدود-مع-الجزائر-1059103408.html
قد يؤدي إلى نزاع عسكري بين الجانبين... المغرب ينشئ منطقة عسكرية جديدة قرب الحدود مع الجزائر
قد يؤدي إلى نزاع عسكري بين الجانبين... المغرب ينشئ منطقة عسكرية جديدة قرب الحدود مع الجزائر
تناقش الحلقة إعلان المغرب إنشاء منطقة عسكرية جديدة شرقي البلاد، قرب الحدود مع الجزائر. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T13:27+0000
2022-02-24T13:27+0000
2022-02-24T13:27+0000
راديو
بانوراما
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قد يؤدي إلى نزاع عسكري بين الجانبين.. المغرب ينشئ منطقة عسكرية جديدة قرب الحدود مع الجزائر
قد يؤدي إلى نزاع عسكري بين الجانبين.. المغرب ينشئ منطقة عسكرية جديدة قرب الحدود مع الجزائر
ذكرت مجلة "القوات المسلحة الملكية" التي أوردت النبأ، أن "إنشاء هذه المنطقة يهدف إلى ضمان تناغم القيادة والمراقبة والدعم للمكونات البرية والجوية والبحرية للقوات المسلحة الملكية من أجل الحصول على مزيد من المرونة وحرية التحرك اللازمتين لتحقيق كافة المهام".ويأتي هذا التطور وسط ظل قطيعة دبلوماسية مع الجارة الشرقية الجزائر، على خلفية قضايا خلافية، أبرزها قضية إقليم الصحراء والحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994.وقال مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي، إنوفي حديث لـ "بانوراما"، اوضح الصيداوي، أنإعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
قد يؤدي إلى نزاع عسكري بين الجانبين... المغرب ينشئ منطقة عسكرية جديدة قرب الحدود مع الجزائر
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تناقش الحلقة إعلان المغرب إنشاء منطقة عسكرية جديدة شرقي البلاد، قرب الحدود مع الجزائر.
ذكرت مجلة "القوات المسلحة الملكية" التي أوردت النبأ، أن "إنشاء هذه المنطقة يهدف إلى ضمان تناغم القيادة والمراقبة والدعم للمكونات البرية والجوية والبحرية للقوات المسلحة الملكية من أجل الحصول على مزيد من المرونة وحرية التحرك اللازمتين لتحقيق كافة المهام".
ويأتي هذا التطور وسط ظل قطيعة دبلوماسية مع الجارة الشرقية الجزائر، على خلفية قضايا خلافية، أبرزها قضية إقليم الصحراء والحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994.
وقال مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي، إن
"المغرب بهذه الخطوة، يكون قد دفع بالتوتر مع الجزائر نحو ملامسة خطر اندلاع اشتباك عسكري بين الطرفين".
وفي حديث لـ "بانوراما
"، اوضح الصيداوي، أن
"خطورة الوضع القائم حاليا في العلاقات بين الجزائر والمغرب، تكمن في إقحام إسرائيل في التجاذب بين البلدين".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...
التفاصيل في الملف الصوتي...