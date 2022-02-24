https://arabic.sputniknews.com/20220224/قوات-الأمن-في-جمهورية-دونيتسك-تسقط-العديد-من-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-1059076133.html

قوات الأمن في جمهورية دونيتسك تسقط العديد من الطائرات المسيرة الأوكرانية

قوات الأمن في جمهورية دونيتسك تسقط العديد من الطائرات المسيرة الأوكرانية

أعلن إدوارد باسورين، الممثل الرسمي للقوات الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية، لوكالة "سبوتنيك"، أن قوات الأمن في جمهورية دونيتسك الشعبية أسقطت الكثير من... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T04:32+0000

2022-02-24T04:32+0000

2022-02-24T04:32+0000

أخبار جمهورية دونيتسك

أخبار أوكرانيا

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وقال باسورين: "بشكل أساسي، هذه هي طائرات رباعية المروحيات صغيرة يتم تحويلها إلى طائرات ضاربة. إنها عبارة عن طائرات استطلاع وهجوم. هناك الكثير من الطائرات (تم إسقاطها)، والصور، وتم حرقها. هناك مختلفة. يبدو أنه قبل أيام قليلة كانت هناك تقارير مفادها أن إحدى طائرات العدو المسيرة قد أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي. من أين يتم إطلاقها؟ إنها تنطلق من جانب أوكرانيا. من بالضبط هو الصانع؟ من الصعب علي أن أقول. ربما مصنوعة يدويا، يمكن أن تكون صينية الصنع".تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس.

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