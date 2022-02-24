https://arabic.sputniknews.com/20220224/كبير-المفاوضين-الإيراني-يطالب-الغرب-بقرارات-محددة-1059093820.html
كبير المفاوضين الإيراني يطالب الغرب بقرارات محددة
كبير المفاوضين الإيراني يطالب الغرب بقرارات محددة
صرح كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، أن مفاوضات فيينا التي تجريها بلاده مع دول غربية لن تتم إلا إذا اتخذت هذه الأطراف قرارات محددة. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T11:11+0000
2022-02-24T11:11+0000
2022-02-24T11:11+0000
إيران
أخبار إيران
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وانطلقت الجولة الثامنة من المفاوضات النووية في 8 فبراير/ شباط الجاري في العاصمة النمساوية فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 (بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا) وتستهدف رفع الحظر الأمريكي عن طهران.وقال باقري في تغريدة له اليوم الخميس، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إنه "كل ما تم الاقتراب من خط النهاية، لا يوجد ضمانات ملزمة لاجتيازه".وتابع: "هذا الأمر يستلزم الوعي وتعزيز الخطى الثابتة والمزيد من الابتكار والمقاربة المتوازنة بهدف اتخاذ الخطوة الختامية".
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران
كبير المفاوضين الإيراني يطالب الغرب بقرارات محددة
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صرح كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، أن مفاوضات فيينا التي تجريها بلاده مع دول غربية لن تتم إلا إذا اتخذت هذه الأطراف قرارات محددة.
وانطلقت الجولة الثامنة من المفاوضات النووية في 8 فبراير/ شباط الجاري في العاصمة النمساوية فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 (بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا) وتستهدف رفع الحظر الأمريكي عن طهران.
وقال باقري في تغريدة له اليوم الخميس، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"
، إنه "كل ما تم الاقتراب من خط النهاية، لا يوجد ضمانات ملزمة لاجتيازه".
وتابع: "هذا الأمر يستلزم الوعي وتعزيز الخطى الثابتة والمزيد من الابتكار والمقاربة المتوازنة بهدف اتخاذ الخطوة الختامية".