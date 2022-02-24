https://arabic.sputniknews.com/20220224/لوغانسك-ترحب-بقرار-الرئيس-الروسي-بدء-عملية-عسكرية-في-منطقة-دونباس-1059084560.html
لوغانسك ترحب بقرار الرئيس الروسي بدء عملية عسكرية في منطقة دونباس
لوغانسك ترحب بقرار الرئيس الروسي بدء عملية عسكرية في منطقة دونباس
رحب رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، بقرار الرئيس الروسي بدء عملية عسكرية في منطقة دونباس. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T08:24+0000
2022-02-24T08:24+0000
2022-02-24T08:28+0000
أخبار أوكرانيا
قصف
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وأعلنت وزارة خارجية جمهورية لوغانسك عبر موقع تلغرام أن رئيس الجمهورية، ليونيد باسيتشنيك، رحب بقرار الرئيس بوتين ببدء عملية عسكرية في دونباس.وفي نفس الوقت أعلنت القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك بدء عملية تهدف إلى تحرير أجزاء من أراضي الجمهورية تحتلها قوات تابعة للجيش الأوكراني. وناشدت القوات الشعبية العسكريين الأوكرانيين إلى إلقاء السلاح.وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, قصف
لوغانسك ترحب بقرار الرئيس الروسي بدء عملية عسكرية في منطقة دونباس
08:24 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 08:28 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
رحب رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، بقرار الرئيس الروسي بدء عملية عسكرية في منطقة دونباس.
وأعلنت وزارة خارجية جمهورية لوغانسك عبر موقع تلغرام أن رئيس الجمهورية، ليونيد باسيتشنيك، رحب بقرار الرئيس بوتين ببدء عملية عسكرية في دونباس.
وفي نفس الوقت أعلنت القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك بدء عملية تهدف إلى تحرير أجزاء من أراضي الجمهورية تحتلها قوات تابعة للجيش الأوكراني. وناشدت القوات الشعبية العسكريين الأوكرانيين إلى إلقاء السلاح.
وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية
، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.