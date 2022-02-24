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https://arabic.sputniknews.com/20220224/لوكاشينكو-يتحدث-عن-قسم-بوتين-1059093071.html
لوكاشينكو يتحدث عن قسم بوتين
لوكاشينكو يتحدث عن قسم بوتين
تحدث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن المفاوضات مع فلاديمير بوتين حول إمكانية "الاحتفاظ" بالمجموعة المشتركة للقوات غربي روسيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T11:00+0000
2022-02-24T11:00+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
ألكسندر لوكاشينكو
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وبحسب قوله، في ضوء التركيز المتزايد لقوات الناتو في بولندا وليتوانيا، تحتاج موسكو ومينسك إلى ضمان الأمن في هذه المنطقة.وقال لوكاشينكو: "قلت لبوتين أطلب منك عدم عودة جزء من هذه المجموعة، بحيث يتم الاحتفاظ به لحالة حدوث شيء ما. فرد بوتين:
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أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو

لوكاشينكو يتحدث عن قسم بوتين

11:00 GMT 24.02.2022
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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تحدث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن المفاوضات مع فلاديمير بوتين حول إمكانية "الاحتفاظ" بالمجموعة المشتركة للقوات غربي روسيا.
وبحسب قوله، في ضوء التركيز المتزايد لقوات الناتو في بولندا وليتوانيا، تحتاج موسكو ومينسك إلى ضمان الأمن في هذه المنطقة.
وقال لوكاشينكو: "قلت لبوتين أطلب منك عدم عودة جزء من هذه المجموعة، بحيث يتم الاحتفاظ به لحالة حدوث شيء ما. فرد بوتين:
"أعدك وأقسم، أي هجوم واحد أو حتى أي خطوة عبر الحدود إلى أراضي بيلاروسيا - هذا يعني أنهم يهاجمون روسيا".
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