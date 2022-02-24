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الكرملين يوضح الهدف من العملية العسكرية الروسية
https://arabic.sputniknews.com/20220224/لوكاشينكو-يعلن-جاهزية-بيلاروسيا-للتعامل-مع-أي-طارئ-على-الحدود-الأوكرانية-1059092597.html
لوكاشينكو يعلن جاهزية بيلاروسيا للتعامل مع أي طارئ على الحدود الأوكرانية
لوكاشينكو يعلن جاهزية بيلاروسيا للتعامل مع أي طارئ على الحدود الأوكرانية
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن "الوضع على الحدود مع أوكرانيا تحت السيطرة، ولكن يجب الحذر من المحرضين والمخربين". 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T10:51+0000
2022-02-24T10:51+0000
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وأضاف لوكاشينكو: "لن يحدث شيء في الجنوب في المستقبل القريب، وإذا حدث ذلك، فلدينا ما يكفي من العدة والعتاد هناك، يجب أن نحذر في الجنوب فقط من المحرضين والمخربين، بما في ذلك قطاع الطرق والهاربون من العدالة الذين يستعدون من أجل القتال هنا في بيلاروسيا ضد شعبنا".تأتي تصريحات لوكاشينكو مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، لجأت جمهورية دونباس الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة، وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادقت عليها الجمعية الفيدرالية والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".وأضاف بوتين: "هدف العملية هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ولهذا سنسعى جاهدين لنزع السلاح و تقديمهم إلى العدالة، وكذلك أولئك الذين ارتكبوا جرائم دموية عديدة ضد المدنيين بمن فيهم مواطنون روس".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/أسعار-النفط-تقفز-لأعلى-مستوى-لها-منذ-2014-1059091609.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

لوكاشينكو يعلن جاهزية بيلاروسيا للتعامل مع أي طارئ على الحدود الأوكرانية

10:51 GMT 24.02.2022
© AP Photo / Nikolai Petrovالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 7 سبتمبر 2020
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 7 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Nikolai Petrov
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قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن "الوضع على الحدود مع أوكرانيا تحت السيطرة، ولكن يجب الحذر من المحرضين والمخربين".
وأضاف لوكاشينكو: "لن يحدث شيء في الجنوب في المستقبل القريب، وإذا حدث ذلك، فلدينا ما يكفي من العدة والعتاد هناك، يجب أن نحذر في الجنوب فقط من المحرضين والمخربين، بما في ذلك قطاع الطرق والهاربون من العدالة الذين يستعدون من أجل القتال هنا في بيلاروسيا ضد شعبنا".
شاشة تعرض معلومات التداول فوق أرضية بورصة نيويورك (NYSE) في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
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10:43 GMT
تأتي تصريحات لوكاشينكو مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.
وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، لجأت جمهورية دونباس الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة، وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادقت عليها الجمعية الفيدرالية والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".
وأضاف بوتين: "هدف العملية هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ولهذا سنسعى جاهدين لنزع السلاح و تقديمهم إلى العدالة، وكذلك أولئك الذين ارتكبوا جرائم دموية عديدة ضد المدنيين بمن فيهم مواطنون روس".
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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