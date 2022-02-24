https://arabic.sputniknews.com/20220224/ليبيا-باشاغا-يعلن-جاهزية-تشكيلته-الوزارية-الجديدة-ويحيلها-إلى-مجلس-النواب-1059095830.html
ليبيا... باشاغا يعلن جاهزية تشكيلته الوزارية الجديدة ويحيلها إلى مجلس النواب
ليبيا... باشاغا يعلن جاهزية تشكيلته الوزارية الجديدة ويحيلها إلى مجلس النواب
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا عن جاهزية التشكيلة الحكومية وإحالتها لمجلس النواب اليوم الخميس. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T11:42+0000
2022-02-24T11:42+0000
2022-02-24T11:42+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، في بيان نقله مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، إنه "بعد مشاورات موسعة مع كافة الأطراف السياسية والتواصل مع مجلسي النواب والدولة، والإطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية، نعلن جاهزية التشكيلة الحكومية وإحالتها لمجلس النواب اليوم الخميس 24 فبراير 2022".وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، قال في تصريحات مع وكالة سبوتنيك، إن المهلة التي منحها البرلمان لباشاغا، لتقديم التشكيلة الوزارية لحكومته، ستنتهي بعد يومين، مشيراً إلى أنه من الممكن منحه أيام إضافية، إذا ما كان في حاجة إلى ذلك.وتعاني ليبيا من عدم الاستقرار، بسبب عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وسط حالة من الفراغ السياسي عموما بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/الدبيبة-دخلت-في-مفاوضات-مع-مختلف-الأطراف-لكنني-لن-أقبل-بأن-أبيع-الوطن-أو-أن-تعود-الحرب-1058970915.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
ليبيا... باشاغا يعلن جاهزية تشكيلته الوزارية الجديدة ويحيلها إلى مجلس النواب
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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا عن جاهزية التشكيلة الحكومية وإحالتها لمجلس النواب اليوم الخميس.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، في بيان نقله مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، إنه "بعد مشاورات موسعة مع كافة الأطراف السياسية والتواصل مع مجلسي النواب والدولة، والإطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية، نعلن جاهزية التشكيلة الحكومية وإحالتها لمجلس النواب اليوم الخميس 24 فبراير 2022".
وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، قال في تصريحات مع وكالة سبوتنيك، إن المهلة التي منحها البرلمان لباشاغا، لتقديم التشكيلة الوزارية لحكومته، ستنتهي بعد يومين
، مشيراً إلى أنه من الممكن منحه أيام إضافية، إذا ما كان في حاجة إلى ذلك.
وتعاني ليبيا من عدم الاستقرار، بسبب عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وسط حالة من الفراغ السياسي عموما بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو إجراء الانتخابات البرلمانية
والرئاسية.