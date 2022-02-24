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الدفاع الروسية: بيان القوات المسلحة الأوكرانية بشأن خسائر الطائرات الروسية والمدرعات "كاذب"
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ماكرون: فرنسا تعبر عن تضامنها مع أوكرانيا
ماكرون: فرنسا تعبر عن تضامنها مع أوكرانيا
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، روسيا إلى وقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا، معبرا عن إدانة بلاده للقرار الروسي ببدء هجوم ضد الجارة أوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T07:52+0000
2022-02-24T07:52+0000
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أخبار فرنسا
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القاهرة- سبوتنيك. وكتب ماكرون في تغريدة على حسابه في "تويتر": "فرنسا تدين بشدة قرار روسيا إشعال الحرب ضد أوكرانيا. روسيا يجب أن توقف عملياتها العسكرية".وتابع الرئيس الفرنسي: "فرنسا تتضامن مع أوكرانيا، ومع الأوكرانيين، وتعمل مع الحلفاء والشركاء لإنهاء الحرب".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الجاري، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها. وقال الرئيس الروسي إن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت". ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في21 فبراير، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، التي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.
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أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا

ماكرون: فرنسا تعبر عن تضامنها مع أوكرانيا

07:52 GMT 24.02.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، روسيا إلى وقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا، معبرا عن إدانة بلاده للقرار الروسي ببدء هجوم ضد الجارة أوكرانيا.
القاهرة- سبوتنيك. وكتب ماكرون في تغريدة على حسابه في "تويتر": "فرنسا تدين بشدة قرار روسيا إشعال الحرب ضد أوكرانيا. روسيا يجب أن توقف عملياتها العسكرية".
وتابع الرئيس الفرنسي: "فرنسا تتضامن مع أوكرانيا، ومع الأوكرانيين، وتعمل مع الحلفاء والشركاء لإنهاء الحرب".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الجاري، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها. وقال الرئيس الروسي إن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت". ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في21 فبراير، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، التي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.
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