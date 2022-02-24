https://arabic.sputniknews.com/20220224/مجلس-الأمن-الدولي-يعتزم-التصويت-على-قرار-بشأن-أوكرانيا-1059118025.html

مجلس الأمن الدولي يعتزم التصويت على قرار بشأن أوكرانيا

مجلس الأمن الدولي يعتزم التصويت على قرار بشأن أوكرانيا

قال مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن مجلس الأمن الدولي سيصوت على قرار أعدته الدول الغربية استجابة للوضع في أوكرانيا، غدا... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T17:47+0000

2022-02-24T17:47+0000

2022-02-24T17:49+0000

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الأمم المتحدة- سبوتنيك. في وقت سابق، أبلغت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد مجلس الأمن أن واشنطن ستسلم المجلس قرارا بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية لحماية دونباس.في وقت مبكر صباح الخميس، أعلن مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير أن مجلس الأمن الدولي سينظر خلال الأيام المقبلة في مشروع قرار يدين ما يحدث في دونباس.من جانبه قال المبعوث الروسي للأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الهدف من العملية الروسية الخاصة في دونباس هو حماية الأشخاص المستهدفين من قبل نظام كييف.وأضاف نيبينزيا، خلال كلمة له في جلسة مجلس الأمن صباح الخميس بشأن أوكرانيا، أن العملية الروسية ليست حربا وإنما هي عملية عسكرية خاصة في دونباس. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وإن المدنيين ليسوا في خطر.أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء حملة عسكرية خاصة في دونباس لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من الاعتداءات الأوكرانية، محذرا النظام الحاكم في كييف والذي وصفه بـ"النازيين الجدد" من التعرض للقوات الروسية، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود نية لدى موسكو لاحتلال أي جزء من الأراضي الأوكرانية.حتى الآن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نجاح الهجمات في تعطيل 74 هدفا أرضيا من البنية التحتية الأوكرانيا بما في ذلك 11 مطارا جويا وقاعدة بحرية و3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية و18 منظومة صواريخ من طراز "إس 300" ونظام دفاع جوي من طراز "إم 1"، إلى جانب إسقاط مروحية عسكرية أوكرانية وأربع طائرات هجومية مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2".هذا وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي مغادرة قوات حرس الحدود الأوكرانية لمواقعها على الحدود مع روسيا، قائلا إن 42 من حرس الحدود الأوكراني وصلوا إلى نقاط تفتيش مختلفة رافضين مواصلة الخدمة في أوكرانيا. وقالت جمهورية لوغانسك إن جنديين اثنين من الوحدة 57 الأوكرانية سلما أسلحتهما طواعية وانضما إلى قوات الدفاع الشعبي.من جانبه أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الهدف من العملية العسكرية الروسية هو منع عسكرة أوكرانيا لأن هذا يشكل تهديدا للشعب الروسي. أشار الرئيس بوتين في كلمته إلى التهديد الصادر من كييف قبل أيام بالعودة لامتلاك أسلحة نووية.في سياق متصل، حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن جهاز الأمن الأوكراني يعمل على "إعداد الاستفزازات وفقا لأنماط الخوذ البيضاء (في سوريا)" من خلال مقاطع فيديو تمثيلية حول الخسائر الجماعية بين السكان المدنيين في البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/هجمات-إلكترونية-تستهدف-الكرملين-ومجلس-الشيوخ-الروسي-1059117006.html

https://arabic.sputniknews.com/20220222/ما-الذي-دفع-روسيا-إلى-قرارها-بشأن-دونباس؟-وكيف-فشل-الغرب-في-إدارة-الأزمة؟-1059024169.html

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