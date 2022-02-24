https://arabic.sputniknews.com/20220224/مجلس-الأمن-الدولي-ينظر-في-مشروع-قرار-يدين-ما-يحدث-في-دونباس-1059074959.html
مجلس الأمن الدولي ينظر في مشروع قرار يدين ما يحدث في دونباس
مجلس الأمن الدولي ينظر في مشروع قرار يدين ما يحدث في دونباس
أعلن مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، إن مجلس الأمن الدولي سينظر خلال الأيام المقبلة في مشروع قرار يدين ما يحدث في دونباس. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T03:30+0000
2022-02-24T03:30+0000
2022-02-24T03:30+0000
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أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال دي ريفيير للصحافيين:"نحن نراقب الوضع عن كثب، وسنتخذ خلال الأيام المقبلة إجراءات من خلال مشروع قرار يدين ما يحدث (في دونباس)".صباح اليوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعوبهم، يعبرون مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولهم".تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس..
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بوتين-يعلن-عن-عملية-عسكرية-في-أوكرانيا-1059074586.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار أوكرانيا
مجلس الأمن الدولي ينظر في مشروع قرار يدين ما يحدث في دونباس
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أعلن مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، إن مجلس الأمن الدولي سينظر خلال الأيام المقبلة في مشروع قرار يدين ما يحدث في دونباس.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال دي ريفيير للصحافيين:"نحن نراقب الوضع عن كثب، وسنتخذ خلال الأيام المقبلة إجراءات من خلال مشروع قرار يدين ما يحدث (في دونباس)".
صباح اليوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".
وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية
، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعوبهم، يعبرون مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولهم".
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين
بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس..