https://arabic.sputniknews.com/20220224/مجموعة-السبع-تندد-بـ-الغزو-الروسي-لأوكرانيا-1059119378.html
مجموعة السبع تندد بـ "الغزو الروسي" لأوكرانيا
مجموعة السبع تندد بـ "الغزو الروسي" لأوكرانيا
أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية أنها تدين بشدة "الغزو الروسي لأوكرانيا"، مهددة بفرض عقوبات اقتصادية ومالية صارمة ومنسقة على موسكو. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T18:53+0000
2022-02-24T18:53+0000
2022-02-24T18:53+0000
مجموعة السبع الكبار
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059103163_0:156:2723:1687_1920x0_80_0_0_e6f352bc7af3191f762d28bea60aa0d1.jpg
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن زعماء مجموعة السبع، اليوم الخميس، بحسب وكالة "رويترز".وقال البيان: "هذه الأزمة تشكل تهديدا خطيرا للنظام الدولي القائم على القواعد وستتجاوز تداعياتها حدود أوروبا".واعتبر البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعاد الحرب إلى القارة الأوروبية.وعبّر زعماء المجموعة عن تأييدهم للتنسيق بين كبار منتجي الطاقة والمستهلكين من أجل تحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة العالمية وأبدوا استعدادهم للتصدي للاضطرابات المحتملة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردا على هذه الخطوة، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا وهددت بفرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الرئيس-الروسي-يطلع-نظيره-الإيراني-على-آخر-مستجدات-الوضع-في-دونباس-1059118893.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059103163_133:0:2588:1841_1920x0_80_0_0_4d47445cfa9cb802e0227452656bc4ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجموعة السبع الكبار, روسيا
مجموعة السبع تندد بـ "الغزو الروسي" لأوكرانيا
تابعنا عبر
أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية أنها تدين بشدة "الغزو الروسي لأوكرانيا"، مهددة بفرض عقوبات اقتصادية ومالية صارمة ومنسقة على موسكو.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن زعماء مجموعة السبع
، اليوم الخميس، بحسب وكالة "رويترز".
وقال البيان: "هذه الأزمة تشكل تهديدا خطيرا للنظام الدولي القائم على القواعد وستتجاوز تداعياتها حدود أوروبا".
واعتبر البيان أن الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين أعاد الحرب إلى القارة الأوروبية.
وعبّر زعماء المجموعة عن تأييدهم للتنسيق بين كبار منتجي الطاقة والمستهلكين من أجل تحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة العالمية وأبدوا استعدادهم للتصدي للاضطرابات المحتملة.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوهًا بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وردا على هذه الخطوة، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا وهددت بفرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.