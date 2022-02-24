https://arabic.sputniknews.com/20220224/محلل-الأطراف-السودانية-تعول-على-الوساطة-الخارجية-للتوافق-السياسي-داخليا-1059103722.html

محلل: الأطراف السودانية تعول على الوساطة الخارجية للتوافق السياسي داخليا

محلل: الأطراف السودانية تعول على الوساطة الخارجية للتوافق السياسي داخليا

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، حسن بركية، إن دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، للتوافق السياسي في البلاد ليست جديدة فقد كررها مرارا قبل... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T13:29+0000

2022-02-24T13:29+0000

2022-02-24T13:29+0000

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

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وأشار خلال تصريحاته لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن "هذه الدعوات دائما ما تأتي للبرهان خلال زيارته لثكنات عسكرية، فضلا عن كونها دعوة عامة غير محددة التفاصيل، فهناك أسئلة كثيرة لم يجب عنها".وأضاف: "لذا فالمتوقع عدم تفاعل القوى السياسية معها، والتي هي مختلفة أصلا مع البرهان، وإجراءاته القمعية"، موضحا "كان على البرهان تهيئة الساحة للتوافق الذي يتحدث عنه، وهو ما لم يفعله".ولفت بركية إلى أن "الأطراف السودانية تعول على الوساطة الخارجية التي ستدفع إلى شيء من التوافق خاصة مع ضغط الوضع الاقتصادي".ودعا رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، القوى السياسية في البلاد إلى التوافق الوطني حتى تعبر بلاده إلى بر الأمان.وشدد بيان للجيش السوداني، أن القوات المسلحة لن تسلم البلاد ومقدراتها إلا لحكومة تأتي في ظل توافق وطني أو انتخابات شفافة.وفي خطابه أمام ضباط وجنود بمنطقة "الشجرة" العسكرية، أشار البرهان إلى التحديات والتهديدات، التي تحدق بالسودان خلال ما وصفه بالمرحلة "الحرجة".وأطلق البرهان في الرابع عشر من الشهر الجاري رؤيةً لحل الأزمة السياسية، تتضمن إطلاق حوار شامل وتشكيل حكومة كفاءات وإجراء الانتخابات، خلال لقاء جمعه برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

https://arabic.sputniknews.com/20220223/البرهان-ندعو-القوى-السياسية-إلى-التوافق-لإخراج-السودان-من-الأزمة-1059058465.html

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أخبار السودان اليوم, العالم العربي