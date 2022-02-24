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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/محلل-روسي-العملية-العسكرية-في-دونباس-ستنتهي-سريعا-1059106189.html
محلل روسي: العملية العسكرية في دونباس ستنتهي سريعا
محلل روسي: العملية العسكرية في دونباس ستنتهي سريعا
قال المحلل السياسي الروسي، كونستانتين روبتسيف، إن الدافع وراء التحرك العسكري هو أن العملية العسكرية في لوغانسك ودونيتسك لم تنته بعد، فهي عملية مكملة. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T14:10+0000
2022-02-24T14:10+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأشار إلى أنه "من المتوقع أن تنتهي العملية العسكرية سريعا، لكن ذلك يتوقف على المقاومة الأوكرانية".وأضاف روبتسيف في حديثه مع راديو "سبوتنيك"، أن الهدف من هذه العملية "هو البنى التحتية الأوكرانية فقط، لكن سيناريو الأحداث مرشح للتصاعد وتجاوز هذه المرحلة".وأشار روبتسيف إلى أن "روسيا مستعدة لأي عقوبات أوروبية أمريكية، والمحللون الاقتصاديون يرجحون عدم جدواها".ولفت إلى أن "هذه العملية ستفرض واقعا جديدا في المنطقة على الرغم من أن احتمال هجوم حلف الناتو على منطقة مولدافيا يبعث على القلق، وإن كان حتى اللحظة مجرد تهديدات".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/خبير-العملية-العسكرية-الروسية-في-دونباس-محددة-الزمان-والمكان-ولن-تتعدى-لوغانسك-ودونيتسك-1059103942.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

محلل روسي: العملية العسكرية في دونباس ستنتهي سريعا

14:10 GMT 24.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESانتشار قوات الجيش الأوكراني عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في دونباس، حدود روسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022
انتشار قوات الجيش الأوكراني عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في دونباس، حدود روسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
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قال المحلل السياسي الروسي، كونستانتين روبتسيف، إن الدافع وراء التحرك العسكري هو أن العملية العسكرية في لوغانسك ودونيتسك لم تنته بعد، فهي عملية مكملة.
وأشار إلى أنه "من المتوقع أن تنتهي العملية العسكرية سريعا، لكن ذلك يتوقف على المقاومة الأوكرانية".
القوات المسحلة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، حدود روسيا و أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
خبير: العملية العسكرية الروسية في دونباس محددة الزمان والمكان ولن تتعدى لوغانسك ودونيتسك
13:35 GMT
وأضاف روبتسيف في حديثه مع راديو "سبوتنيك"، أن الهدف من هذه العملية "هو البنى التحتية الأوكرانية فقط، لكن سيناريو الأحداث مرشح للتصاعد وتجاوز هذه المرحلة".
وأشار روبتسيف إلى أن "روسيا مستعدة لأي عقوبات أوروبية أمريكية، والمحللون الاقتصاديون يرجحون عدم جدواها".
ولفت إلى أن "هذه العملية ستفرض واقعا جديدا في المنطقة على الرغم من أن احتمال هجوم حلف الناتو على منطقة مولدافيا يبعث على القلق، وإن كان حتى اللحظة مجرد تهديدات".
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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