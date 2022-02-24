https://arabic.sputniknews.com/20220224/محلل-روسي-العملية-العسكرية-في-دونباس-ستنتهي-سريعا-1059106189.html
محلل روسي: العملية العسكرية في دونباس ستنتهي سريعا
محلل روسي: العملية العسكرية في دونباس ستنتهي سريعا
قال المحلل السياسي الروسي، كونستانتين روبتسيف، إن الدافع وراء التحرك العسكري هو أن العملية العسكرية في لوغانسك ودونيتسك لم تنته بعد، فهي عملية مكملة. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T14:10+0000
2022-02-24T14:10+0000
2022-02-24T14:10+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأشار إلى أنه "من المتوقع أن تنتهي العملية العسكرية سريعا، لكن ذلك يتوقف على المقاومة الأوكرانية".وأضاف روبتسيف في حديثه مع راديو "سبوتنيك"، أن الهدف من هذه العملية "هو البنى التحتية الأوكرانية فقط، لكن سيناريو الأحداث مرشح للتصاعد وتجاوز هذه المرحلة".وأشار روبتسيف إلى أن "روسيا مستعدة لأي عقوبات أوروبية أمريكية، والمحللون الاقتصاديون يرجحون عدم جدواها".ولفت إلى أن "هذه العملية ستفرض واقعا جديدا في المنطقة على الرغم من أن احتمال هجوم حلف الناتو على منطقة مولدافيا يبعث على القلق، وإن كان حتى اللحظة مجرد تهديدات".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/خبير-العملية-العسكرية-الروسية-في-دونباس-محددة-الزمان-والمكان-ولن-تتعدى-لوغانسك-ودونيتسك-1059103942.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا
محلل روسي: العملية العسكرية في دونباس ستنتهي سريعا
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قال المحلل السياسي الروسي، كونستانتين روبتسيف، إن الدافع وراء التحرك العسكري هو أن العملية العسكرية في لوغانسك ودونيتسك لم تنته بعد، فهي عملية مكملة.
وأشار إلى أنه "من المتوقع أن تنتهي العملية العسكرية
سريعا، لكن ذلك يتوقف على المقاومة الأوكرانية".
وأضاف روبتسيف في حديثه مع راديو "سبوتنيك"، أن الهدف من هذه العملية "هو البنى التحتية الأوكرانية فقط، لكن سيناريو الأحداث مرشح للتصاعد وتجاوز هذه المرحلة".
وأشار روبتسيف إلى أن "روسيا مستعدة لأي عقوبات أوروبية أمريكية، والمحللون الاقتصاديون يرجحون عدم جدواها".
ولفت إلى أن "هذه العملية ستفرض واقعا جديدا في المنطقة على الرغم من أن احتمال هجوم حلف الناتو على منطقة مولدافيا يبعث على القلق، وإن كان حتى اللحظة مجرد تهديدات".