https://arabic.sputniknews.com/20220224/مدبولي-يبحث-مع-محافظ-البنك-المركزي-المصري-توافر-التمويل-لشراء-سلع-استراتيجية-على-خلفية-الحرب-1059102802.html

مدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي المصري توافر التمويل لشراء سلع استراتيجية على خلفية الحرب

مدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي المصري توافر التمويل لشراء سلع استراتيجية على خلفية الحرب

اجتمع رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، مع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، لبحث توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خاصة المنتجات البترولية والسلع... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T13:25+0000

2022-02-24T13:25+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، إن مدبولي اجتمع اليوم مع محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، ونائبه، جمال نجم، للاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم في توافرها بالأسواق، وتخطى هذه الأزمة العالمية.كما أشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزى، مما أسهم فى تخطى ازمات وتحديات سابقة، على حد قول البيان.وعقد مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، اجتماعا لمناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة بين روسيا وأوكرانيا على مصر، حيث بحث الاجتماع أثار الأزمة على الأسعار العالمية، خاصة أسعار القمح والبترول، وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن "الحكومة لديها حلول لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف، عبر تنويع مصادر توريده".وتعد مصر أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد ما يزيد على 12 مليون طن من القمح سنويا، وتمثل كلا من روسيا وأوكرانيا موردين رئيسيين للقمح إليها.وتخشى مصر أن تتضرر وارداتها من القمح جراء اندلاع الحرب في شرق أوروبا بين أهم مصدري القمح لها، روسيا وأوكرانيا، وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، في تصريحات صحفية سابقة، إن مخزون القمح في مصر يكفي خمسة أشهر، فيما أشار وزير المالية المصري محمد معيط في بيان صحفي قبل أيام أن موازنة الدولة تكلفت حوالي 12 مليار جنيه (حوالي 0.77 مليار دولار) مخصصات إضافية لاستيراد القمح، وذلك بعد ارتفاع أسعار القمح العالمية الناتج عن اضطراب سلاسل التوريد.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.

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