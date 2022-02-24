https://arabic.sputniknews.com/20220224/مسؤول-روسي-لا-أحد-يريد-التفاوض-مع-زيلينسكي-1059117249.html

مسؤول روسي: "لا أحد يريد التفاوض مع زيلينسكي"

مسؤول روسي: "لا أحد يريد التفاوض مع زيلينسكي"

قال نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، لوكالة "سبوتنيك": "لن يتفاوض أحد مع الرئيس الحالي لأوكرانيا فلاديمير زيلينسكي". 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T17:20+0000

2022-02-24T17:20+0000

2022-02-24T17:22+0000

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وعلّق جباروف على بيان كييف بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو: "يمكنه قطع العلاقات الدبلوماسية، من الواضح أن لا أحد سيتفاوض مع زيلينسكي".وأضاف جباروف: "نتوقع أن تأتي حكومة طبيعية عاجلا أم آجلا إلى أوكرانيا، وليس بانديرا، وليس رعايا بانديرا، وليس القوميين، ولكن السياسيين الطبيعيين".وأضاف أنه "من الممكن وقتها بالفعل الجلوس على طاولة المفاوضات".وأشار جباروف أيضًا إلى أن "روسيا ليس لديها دبلوماسي واحد في أوكرانيا"، أيضا أن "يسأل زيلينسكي رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي عن عواقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا".وصرحت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها "بدأت بتوجيه من الرئيس زيلينسكي إجراءات قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، وفقًا لقواعد القانون الدولي".أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها استدعت القائم بأعمال أوكرانيا لدى روسيا الاتحادية إلى كييف للتشاور وبدأت في إجلاء موظفي السفارة الأوكرانية في موسكو.وذكر موقع الوزارة على الإنترنت في بيان أن "وزارة الخارجية الأوكرانية استدعت إلى كييف القائم بالأعمال الأوكراني في روسيا، فاسيل بوكوتيلو للتشاور وبدأت في إخلاء السفارة الأوكرانية في موسكو".

https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-الروسية-تعتبر-أن-أوكرانيا-لا-تتخلى-عن-محاولة-حل-مشكلة-دونباس-بالقوة-1059116604.html

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