https://arabic.sputniknews.com/20220224/مستشار-الأمن-العراقي-التعاون-الأمني-مع-روسيا-وإيران-وسوريا-يوجه-ضربات-قوية-للإرهاب-1059115260.html

مستشار الأمن العراقي: التعاون الأمني مع روسيا وإيران وسوريا يوجه ضربات قوية للإرهاب

مستشار الأمن العراقي: التعاون الأمني مع روسيا وإيران وسوريا يوجه ضربات قوية للإرهاب

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن التعاون ضمن المركز الأمني الرباعي في بغداد والذي يضم إلى جانب العراق كلا من روسيا وإيران وسوريا، أثمر عن... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T16:48+0000

2022-02-24T16:48+0000

2022-02-24T16:50+0000

العالم العربي

العراق

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بغداد– سبوتنيك. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي في بيان، اليوم الخميس، أن "مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، أجرى اليوم الخميس، زيارة إلى المركز الرباعي لتبادل المعلومات، والتقى سفراء الدول الصديقة والشقيقة سوريا، إيران، وروسيا، المشاركة في المركز الرباعي لتبادل المعلومات، بحضور الجهات الاستخبارية والأمنية للدول المشاركة في المركز".وأكد الأعرجي أن "العراق لن يسمح بأن تكون الجماعات الإرهابية على حدوده"، مشدداً على أن "العراق لن يتعامل مع مجاميع إرهابية، إنما يتعامل مع دول وحكومات شرعية ذات سيادة، وهذا هو ديدن الدول التي تحترم سيادتها وسيادة الآخرين".كما شدد الأعرجي على "أهمية استمرار عمل المركز الرباعي لتبادل المعلومات، ودعمه بشكل أكبر، لكونه يعزز العلاقة الوثيقة فيما بين البلدان التي اشتركت في المركز في ظروف صعبة وحساسة"، لافتاً إلى أن "العراق ينظر بعين كبيرة إلى من وقف معه أيام المحن".وتشكل المركز الأمني الرباعي بين العراق، وروسيا، وسوريا، وإيران، في سبتمبر/ أيلول عام 2015، أي بعد نحو عام من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، على مساحات واسعة من الأراضي العراقية شمالي وغربي البلاد .

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العالم العربي, العراق