https://arabic.sputniknews.com/20220224/مستشار-وزير-داخلية-جمهورية-لوغانسك-يعلن-السيطرة-على-مدينتين-1059079866.html
مستشار وزير داخلية جمهورية لوغانسك يعلن السيطرة على مدينتين
مستشار وزير داخلية جمهورية لوغانسك يعلن السيطرة على مدينتين
أعلن مستشار وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، فيتالي كيسيلوف، اليوم الخميس، انتقال مدينتي شاستيي وستانيتسا لوغانسكايا إلى سيطرة جمهورية لوغانسك. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T06:49+0000
2022-02-24T06:49+0000
2022-02-24T06:58+0000
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روسيا
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لوغانسك - سبوتنيك. وكتب كيسيلوف على "تليغرام": "شاستيي وستانيتسا لوغانساكايا تحت سيطرة جمهورية لوغانسك الشعبية ".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط، عن بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها. وقال الرئيس الروسي إن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت". ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في21 فبراير، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك. وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
مستشار وزير داخلية جمهورية لوغانسك يعلن السيطرة على مدينتين
06:49 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 06:58 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
أعلن مستشار وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، فيتالي كيسيلوف، اليوم الخميس، انتقال مدينتي شاستيي وستانيتسا لوغانسكايا إلى سيطرة جمهورية لوغانسك.
لوغانسك - سبوتنيك. وكتب كيسيلوف على "تليغرام": "شاستيي وستانيتسا لوغانساكايا تحت سيطرة جمهورية لوغانسك الشعبية ".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط، عن بدء عملية عسكرية
في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها. وقال الرئيس الروسي إن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت". ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".
وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في21 فبراير، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك. وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.