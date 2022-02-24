https://arabic.sputniknews.com/20220224/مصدر-أوروبا-لا-تخطط-حتى-الآن-لفصل-روسيا-عن-شبكة-سويفت-1059113715.html

مصدر: أوروبا لا تخطط حتى الآن لفصل روسيا عن شبكة "سويفت"

مصدر: أوروبا لا تخطط حتى الآن لفصل روسيا عن شبكة "سويفت"

قال مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن القادة الأوروبيون لا يخططون بعد للنظر في فك ارتباط روسيا بشبكة المدفوعات الدولية "سويفت" على خلفية... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T16:16+0000

2022-02-24T16:16+0000

2022-02-24T16:16+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

اقتصاد

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وأضاف المصدر للصحفيين: "لا يزال قادة الاتحاد الأوروبي يدرسون بعض التدابير المالية التي سيفرضوها في الحزمة الثانية من العقوبات".وتابع: "أما بالنسبة لنظام سويفت، سيتخذ القادة أولا قرارا بشأن العقوبات المالية، ثم سيناقشون الخطوات المستقبلية التي يمكن اتباعها".وكانت قناة "CNN" قد ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول هذه المسألة.وأفادت القناة بأن بعض الدول على سبيل المثال بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا يؤيدون فصل روسيا عن شبكة "SWIFT" كجزء من حزمة أوسع من العقوبات التي من المتوقع أن تعلنها الدول الأوروبية، اليوم الخميس.وأشارت إلى أن ألمانيا وإيطاليا والمجر وقبرص تعارض مثل هذا الإجراء وتدعو إلى تطوير علاقات اقتصادية أوثق مع روسيا.ونقلت القناة عن مصدر في الاتحاد الأوروبي، قوله إن المناقشات حول الموضوع "مستمرة"، لكنه في الوقت نفسه، توقع أن تسود المصالح الاقتصادية، وأن يرفض الاتحاد في النهاية فصل روسيا عن شبكة سويفت.

https://arabic.sputniknews.com/20220202/فصل-روسيا-عن-شبكة-سويفت-ما-تأثير-هذه-الخطوة-ولماذا-لا-يجرؤ-الغرب-عليها-1057648609.html

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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد