https://arabic.sputniknews.com/20220224/مقتل-شخص-وإصابة-5-آخرين-جراء-قصف-أوكراني-على-مدينة-غورلوفكا-بمنطقة-دونباس-1059126289.html

مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء قصف أوكراني على مدينة غورلوفكا بمنطقة دونباس

مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء قصف أوكراني على مدينة غورلوفكا بمنطقة دونباس

أعلنت وحدات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك الشعبية عن مقتل مدني وإصابة 5 آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة غورلوفكا بمنطقة دونباس. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T23:59+0000

2022-02-24T23:59+0000

2022-02-25T00:21+0000

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أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق أفادت وحدات الدفاع الشعبي في دونيتسك بأن القصف الأوكراني على أراضي الجمهورية أسفر عن تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 60 مبنى حتى مساء الخميس 24 فبراير.وأشار ممثل دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار إلى أن القصف الأوكراني مستمر وهو يستهدف المباني السكنية ومواقع البنية التحتية.ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت صباح الخميس 24 فبراير. وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/مقتل-شخص-وإصابة-5-آخرين-جراء-قصف-أوكراني-على-مدينة-غورلوفكا-بمنطقة-دونباس-1059126289.html

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