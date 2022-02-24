https://arabic.sputniknews.com/20220224/موسكو-تعلن-استهداف-البنية-التحتية-العسكرية-في-أوكرانيا-فهل-تستطيع-واشنطن-الرد-1059107473.html

موسكو تعلن استهداف البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا... فهل تستطيع واشنطن الرد

موسكو تعلن استهداف البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا... فهل تستطيع واشنطن الرد

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها فجر اليوم الخميس، ضد أهداف في... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T14:32+0000

2022-02-24T14:32+0000

2022-02-24T14:32+0000

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موسكو تعلن استهداف البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.. وتحذيرات روسية من التدخل الخارجي.. فهل تستطيع واشنطن الرد موسكو تعلن استهداف البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.. وتحذيرات روسية من التدخل الخارجي.. فهل تستطيع واشنطن الرد

وقال بوتين، في رسالة توجه بها إلى الشعب الروسي، بمناسبة إطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا "أوجه الآن بعض الكلمات المهمة جدا إلى الذين قد تسول لهم أنفسهم التدخل في الأحداث الجارية، أيا كان من سيحاول الحيلولة دون إجراءاتنا ناهيك عن تشكيل خطر على دولتنا وشعبنا، يجب عليه أن يعلم أن رد روسيا سيكون فوريا وسوف يؤدي إلى نتائج لم يواجهها أبدا في تاريخه".وأعلن الرئيس الروسي، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، مشددا على أنه لا توجد أية خطط لدى روسيا بخصوص احتلال أوكرانيا.وعقب العملية العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن البنى التحتية العسكرية للقواعد الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية توقفت عن العمل.وأكد الصباغ أن "الرد الأمريكي والأوروبي سيقتصر فقط على العقوبات الاقتصادية والتي يبدو أن موسكو مستعدة لها، ولكن في المقابل ستحدث مشكلات اقتصادية كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة".وأضاف أنه "كان على الدول الغربية أن تنصح الرئيس الأوكراني باتباع سياسة حذرة مع روسيا"، واختتم حديثه بالقول إن "المبادرات التي أطلقت مؤخرا للتقريب بين موسكو وواشنطن هي مبادرات منقوصة، لأنها تحمل في طياتها التهديد أكثر من التفاهم".وذكر أن "المشهد العالمي الآن يثبت أن القوة ليست أحادية وأن هناك قدرة للمستهدفين من الولايات المتحدة، ليس فقط للدفاع ولكن أيضا لاتخاذ قرار دفاعي، كما أن الرئيس الروسي وجه رسائل بأن مسألة الأمن القومي الروسي غير قابلة للنقاش"، مستبعدا أن يكون هناك تدخل عسكري من الناتو وواشنطن، وأن أقصى ما استطاعوا فعله هو إرسال أسلحة مضادة للدروع وغيرها من التقنيات التي لها علاقة بحرب العصابات وليس بحرب الجيوش.للمزيد يمكنكم متابعة بوضوحإعداد وتقديم: دعاء ثابت

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