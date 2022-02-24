https://arabic.sputniknews.com/20220224/نائب-الرئيس-الإيراني-يدعو-إلى-تسهيل-الشؤون-المالية-بين-بلاده-والعراق-1059097266.html

نائب الرئيس الإيراني يدعو إلى تسهيل الشؤون المالية بين بلاده والعراق

نائب الرئيس الإيراني يدعو إلى تسهيل الشؤون المالية بين بلاده والعراق

دعا النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، اليوم الخميس، إلى توسيع وتعميق العلاقات بين بلاده والعراق، خاصة في القطاعين المالي والمصرفي. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T11:59+0000

2022-02-24T11:59+0000

2022-02-24T11:59+0000

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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات مخبر جاءت خلال استقباله محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، حيث شدد له على أن التعاون مع دول الجوار من أولويات السياسة الخارجية للبلاد.وأكد محمد مخبر أن العراق حكومة وشعبا يحظى بمكانة خاصة لدى إيران، بسبب الروابط الدينية والثقافية والتاريخية العميقة، منوها إلى أن وجود العتبات المقدسة في البلدين يحظى بدور رئيسي في توسع وتقارب الشعبين، كما أن طهران ترحب بتطوير العلاقات الشاملة مع بغداد.ونادى النائب الأول للرئيس الإيراني بضرورة الإسراع في تنفيذ مذكرات التفاهم بين البلدين، داعيا إلى توفير فرص التعاون والتسهيلات للقطاع الخاص والشركات الإيرانية والعراقية، قائلا إن البنوك المركزية في البلدين تلعب دورا مهما في تسهيل الشؤون المالية.وأشار مخبر إلى ضرورة توسيع التعاون بين البنكين المركزيين، الإيراني والعراقي، موضحا أن استقرار العراق وأمنه ومكانته الدولية لهما أهمية كبيرة لدى إيران، مضيفا أن حل القضايا الإقليمية سيكون ممكنا مع تعاون دول المنطقة، وأن تدخلات دول خارج المنطقة وعلى رأسها أمريكا، تؤدي إلى تخلف الدول والشعوب، مطالبا دول المنطقة بحل مشاكلها وقضاياها بالاعتماد على قوتها الداخلية وتعاونها مع دول الجوار.ومن جانبه، شدد محافظ البنك المركزي العراقي على ضرورة تنفيذ مذكرات التفاهم بين البلدين في أسرع وقت ممكن، في ظل التعاون بين البنكين المركزين الايراني والعراقي، مثمنا دور إيران في تعزيز الاستقرار والأمن في العراق، ومؤكدا على أن الروابط الدينية بين الشعبين الإيراني والعراقي لا تتزعزع.

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