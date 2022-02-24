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https://arabic.sputniknews.com/20220224/نجاة-مراسلي-وكالة-سبوتنيك-بأعجوبة-إثر-استهدافهم-بهجوم-ناري-1059097128.html
نجاة مراسلي وكالة "سبوتنيك" بأعجوبة إثر استهدافهم بهجوم ناري
نجاة مراسلي وكالة "سبوتنيك" بأعجوبة إثر استهدافهم بهجوم ناري
تعرض مراسلو وكالتي "سبوتنيك" و"إزفستيا" لهجوم ناري استهدف مركبتهم في منطقة سبارتاك في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولم يسفر ذلك عن أي إصابات في صفوفهم. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T11:53+0000
2022-02-24T12:38+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد تم استهداف الصحفيين أثناء وجودهم في السيارة.وأضاف المراسل: "لقد تعرضنا للتو لإطلاق النار في منطقة "سبارتاك" (إحدى ضواحي دونيتسك)، وتعرضنا للهجوم من مسافة قريبة (40 مترا تقريبًا)، وانقلبت السيارة، ولكننا لم نتأذ.وأردف المراسل: "لقد أصابوا سيارتنا بدقة".وأشار إلى أنه "بعد أن انحرفت سيارتهم بعد الضربة الأولى، بدأوا بإطلاق النار بدقة على المكان الذي انحرفت المركبة باتجاهه.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونباس الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة. وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادقت عليها الجمعية الفيدرالية والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/لوكاشينكو-يعلن-جاهزية-بيلاروسيا-للتعامل-مع-أي-طارئ-على-الحدود-الأوكرانية-1059092597.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

نجاة مراسلي وكالة "سبوتنيك" بأعجوبة إثر استهدافهم بهجوم ناري

11:53 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 12:38 GMT 24.02.2022)
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مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر دي - 20، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
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تعرض مراسلو وكالتي "سبوتنيك" و"إزفستيا" لهجوم ناري استهدف مركبتهم في منطقة سبارتاك في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولم يسفر ذلك عن أي إصابات في صفوفهم.
وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد تم استهداف الصحفيين أثناء وجودهم في السيارة.
وأضاف المراسل: "لقد تعرضنا للتو لإطلاق النار في منطقة "سبارتاك" (إحدى ضواحي دونيتسك)، وتعرضنا للهجوم من مسافة قريبة (40 مترا تقريبًا)، وانقلبت السيارة، ولكننا لم نتأذ.
وأردف المراسل: "لقد أصابوا سيارتنا بدقة".
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10:51 GMT
وأشار إلى أنه "بعد أن انحرفت سيارتهم بعد الضربة الأولى، بدأوا بإطلاق النار بدقة على المكان الذي انحرفت المركبة باتجاهه.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.
وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونباس الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة. وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادقت عليها الجمعية الفيدرالية والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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