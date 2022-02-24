https://arabic.sputniknews.com/20220224/نيبينزيا-موسكو-لم-تبدأ-عدوانا-على-الشعب-الأوكراني-وإنما-على-الفئة-التي-وصلت-بالقوة-للحكم-في-كييف-1059076335.html

نيبينزيا: موسكو لم تبدأ عدوانا على الشعب الأوكراني وإنما على الفئة التي وصلت بالقوة للحكم في كييف

نيبينزيا: موسكو لم تبدأ عدوانا على الشعب الأوكراني وإنما على الفئة التي وصلت بالقوة للحكم في كييف

قال فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، إن بلاده لا تقوم بعدوان على الشعب الأوكراني وإنما على الفئة العسكرية التي وصلت بالقوة للحكم في... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T04:38+0000

2022-02-24T04:38+0000

2022-02-24T04:38+0000

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وقال نيبينزيا خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بمبادرة من أوكرانيا "نحن لا نشن عدوانا على الشعب الأوكراني، ولكن ضد الفئة العسكرية التي استولت على السلطة في كييف".أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".وقال الرئيس الروسي إن: "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".ولفت بوتين إلى إن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية نووية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".

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