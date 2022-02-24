https://arabic.sputniknews.com/20220224/نيبينزيا-موسكو-لم-تبدأ-عدوانا-على-الشعب-الأوكراني-وإنما-على-الفئة-التي-وصلت-بالقوة-للحكم-في-كييف-1059076335.html
نيبينزيا: موسكو لم تبدأ عدوانا على الشعب الأوكراني وإنما على الفئة التي وصلت بالقوة للحكم في كييف
نيبينزيا: موسكو لم تبدأ عدوانا على الشعب الأوكراني وإنما على الفئة التي وصلت بالقوة للحكم في كييف
قال فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، إن بلاده لا تقوم بعدوان على الشعب الأوكراني وإنما على الفئة العسكرية التي وصلت بالقوة للحكم في... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T04:38+0000
2022-02-24T04:38+0000
2022-02-24T04:38+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103157/12/1031571246_0:227:2835:1821_1920x0_80_0_0_22bbc0589a17dc5c4d71d2a1594dfda0.jpg
وقال نيبينزيا خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بمبادرة من أوكرانيا "نحن لا نشن عدوانا على الشعب الأوكراني، ولكن ضد الفئة العسكرية التي استولت على السلطة في كييف".أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".وقال الرئيس الروسي إن: "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".ولفت بوتين إلى إن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية نووية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103157/12/1031571246_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_3bfbf11dd8892855e3d7e48db89a6731.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
نيبينزيا: موسكو لم تبدأ عدوانا على الشعب الأوكراني وإنما على الفئة التي وصلت بالقوة للحكم في كييف
تابعنا عبر
قال فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، إن بلاده لا تقوم بعدوان على الشعب الأوكراني وإنما على الفئة العسكرية التي وصلت بالقوة للحكم في كييف.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بمبادرة من أوكرانيا "نحن لا نشن عدوانا على الشعب الأوكراني، ولكن ضد الفئة العسكرية التي استولت على السلطة في كييف".
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس
، لافتا إلى أن أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".
وقال الرئيس الروسي إن: "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".
ولفت بوتين إلى إن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية نووية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".