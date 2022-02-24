https://arabic.sputniknews.com/20220224/هبوط-جماعي-لأسواق-الأسهم-في-منطقة-الخليج-ومصر-1059108970.html
هبوط جماعي لأسواق الأسهم في منطقة الخليج ومصر
هبوط جماعي لأسواق الأسهم في منطقة الخليج ومصر
تراجعت أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الخميس، مع تجاوز أسعار النفط 105 دولارات للبرميل، في أعقاب شن الجيش الروسي عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، وسط... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T15:03+0000
2022-02-24T15:03+0000
2022-02-24T15:03+0000
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وتجاوزت أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2014، وانخفضت أسواق الأسهم حول العالم، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".وفي حين هبط مؤشر البورصة السعودية بنسبة 1.8%، ارتفع سهم شركة النفط العملاقة "أرامكو" بنسبة 2% تقريبا مسجلا مستوى قياسيا بفضل ارتفاع أسعار النفط، وارتفعت 8 أسهم فقط من بين 211 سهما مدرجا في البورصة.وخارج منطقة الخليج، كان مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية يقود الخسائر حيث انخفض بنسبة 3.6%، في أكبر انخفاض له منذ مارس/ آذار 2020.وأغلق مؤشر بورصة دبي منخفضا بنسبة 1.8%، وهو أكبر هبوط يومي خلال شهر. وتراجع سهم "الإمارات للمرطبات" بنحو 10%، وكان الخاسر الأكبر من حيث النسبة المئوية.ونزل مؤشر بورصة أبو ظبي 0.3%، في حين أغلق مؤشر الأسهم القطرية منخفضا 0.8%، وتراجعت أسهم البحرين وعمان بنسبة 1% و0.2% على التوالي، فيما استقرت الأسهم الكويتية.أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء حملة عسكرية خاصة في دونباس لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من الاعتداءات الأوكرانية، محذرا النظام الحاكم في كييف والذي وصفه بـ"النازيين الجدد" من التعرض للقوات الروسية، ومؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود نية لدى موسكو لاحتلال أي جزء من الأراضي الأوكرانية.حتى الآن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نجاح الهجمات في تعطيل 74 هدفا أرضيا من البنية التحتية الأوكرانيا بما في ذلك 11 مطارا جويا وقاعدة بحرية و3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية و18 منظومة صواريخ من طراز "إس 300" ونظام دفاع الجوي من طراز "إم 1"، إلى جانب إسقاط مروحية عسكرية أوكرانية وأربع طائرات هجومية مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2".هذا وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي مغادرة قوات حرس الحدود الأوكرانية لمواقعها على الحدود مع روسيا، قائلا إن 42 من حرس الحدود الأوكراني وصلوا إلى نقاط تفتيش مختلفة رافضين مواصلة الخدمة في أوكرانيا. وقالت جمهورية لوغانسك إن جنديين اثنين من الوحدة 57 الأوكرانية سلموا أسلحتهم طواعية وانضموا إلى قوات الدفاع الشعبي.من جانبه أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الهدف من العملية العسكرية الروسية هو منع عسكرة أوكرانيا لأن هذا يشكل تهديدا للشعب الروسي. أشار الرئيس بوتين في كلمته إلى التهديد الصادر من كييف قبل أيام بالعودة لامتلاك أسلحة نووية.في سياق متصل، حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن جهاز الأمن الأوكراني يعمل على "إعداد الاستفزازات وفقا لأنماط الخوذ البيضاء (في سوريا)" من خلال مقاطع فيديو تمثيلية حول الخسائر الجماعية بين السكان المدنيين في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/أسواق-الأسهم-العالمية-تتهاوى-على-وقع-الأحداث-الأوكرانية-1059102341.html
https://arabic.sputniknews.com/20220222/ما-الذي-دفع-روسيا-إلى-قرارها-بشأن-دونباس؟-وكيف-فشل-الغرب-في-إدارة-الأزمة؟-1059024169.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك, اقتصاد
هبوط جماعي لأسواق الأسهم في منطقة الخليج ومصر
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تراجعت أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الخميس، مع تجاوز أسعار النفط 105 دولارات للبرميل، في أعقاب شن الجيش الروسي عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، وسط مخاوف المستثمرين من اضطراب إمدادات الطاقة.
وتجاوزت أسعار النفط مستوى 100 دولار
للبرميل لأول مرة منذ عام 2014، وانخفضت أسواق الأسهم حول العالم، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وفي حين هبط مؤشر البورصة السعودية بنسبة 1.8%، ارتفع سهم شركة النفط العملاقة "أرامكو" بنسبة 2% تقريبا مسجلا مستوى قياسيا بفضل ارتفاع أسعار النفط، وارتفعت 8 أسهم فقط من بين 211 سهما مدرجا في البورصة.
وخارج منطقة الخليج، كان مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية يقود الخسائر حيث انخفض بنسبة 3.6%، في أكبر انخفاض له منذ مارس/ آذار 2020.
وأغلق مؤشر بورصة دبي منخفضا بنسبة 1.8%، وهو أكبر هبوط يومي خلال شهر. وتراجع سهم "الإمارات للمرطبات" بنحو 10%، وكان الخاسر الأكبر من حيث النسبة المئوية.
ونزل مؤشر بورصة أبو ظبي 0.3%، في حين أغلق مؤشر الأسهم القطرية منخفضا 0.8%، وتراجعت أسهم البحرين وعمان بنسبة 1% و0.2% على التوالي، فيما استقرت الأسهم الكويتية.
أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء حملة عسكرية خاصة في دونباس لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من الاعتداءات الأوكرانية، محذرا النظام الحاكم في كييف والذي وصفه بـ"النازيين الجدد" من التعرض للقوات الروسية، ومؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود نية لدى موسكو لاحتلال أي جزء من الأراضي الأوكرانية.
حتى الآن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نجاح الهجمات
في تعطيل 74 هدفا أرضيا من البنية التحتية الأوكرانيا بما في ذلك 11 مطارا جويا وقاعدة بحرية و3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية و18 منظومة صواريخ من طراز "إس 300" ونظام دفاع الجوي من طراز "إم 1"، إلى جانب إسقاط مروحية عسكرية أوكرانية وأربع طائرات هجومية مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2".
هذا وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي مغادرة قوات حرس الحدود الأوكرانية
لمواقعها على الحدود مع روسيا، قائلا إن 42 من حرس الحدود الأوكراني وصلوا إلى نقاط تفتيش مختلفة رافضين مواصلة الخدمة في أوكرانيا. وقالت جمهورية لوغانسك إن جنديين اثنين من الوحدة 57 الأوكرانية سلموا أسلحتهم طواعية وانضموا إلى قوات الدفاع الشعبي.
من جانبه أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الهدف من العملية العسكرية الروسية هو منع عسكرة أوكرانيا
لأن هذا يشكل تهديدا للشعب الروسي. أشار الرئيس بوتين في كلمته إلى التهديد الصادر من كييف قبل أيام بالعودة لامتلاك أسلحة نووية.
في سياق متصل، حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن جهاز الأمن الأوكراني يعمل على "إعداد الاستفزازات وفقا لأنماط الخوذ البيضاء (في سوريا)" من خلال مقاطع فيديو تمثيلية حول الخسائر الجماعية بين السكان المدنيين في البلاد.