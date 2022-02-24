https://arabic.sputniknews.com/20220224/وزيرة--الدفاع-الألمانية-فرص-الحوار-مع-روسيا-لا-تزال-قائمة-1059082262.html

وزيرة الدفاع الألمانية: فرص الحوار مع روسيا لا تزال قائمة

وزيرة الدفاع الألمانية: فرص الحوار مع روسيا لا تزال قائمة

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" متحدون بشأن الموقف من روسيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T07:45+0000

2022-02-24T07:45+0000

2022-02-24T07:45+0000

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جمهورية لوغانسك الشعبية

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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن تصريحات لامبرخت، جاءت في بيان صادر عنها.وتابعت: "لكننا نؤكد أن الناتو والاتحاد الأوروبي لديهم موقف واحد في وجه خرق روسيا للقانون الدولي".وقالت وزيرة الدفاع الألمانية: "نؤكد لحلفائنا في الجناح الشرقي للحلف أنه يمكنهم الاعتماد على دعمنا الكامل لهم خاصة في الوقت الحالي".وناشدت كريستين لامبرخت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب القوات العسكرية في أسرع وقت، مضيفة: "على روسيا أن تستعد لفرض عقوبات غير مسبوقة".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الجاري، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها. وقال الرئيس الروسي إن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت". ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادتا الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، للاعتراف باستقلالهما.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في21 فبراير، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، التي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/بوتين-يعلن-عن-عملية-عسكرية-في-أوكرانيا-1059074586.html

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العالم, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية