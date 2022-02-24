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https://arabic.sputniknews.com/20220224/وزير-الخارجية-الأوكراني-يدعو-الشركاء-إلى-قطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-روسيا-1059105747.html
وزير الخارجية الأوكراني يدعو الشركاء إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا
وزير الخارجية الأوكراني يدعو الشركاء إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا
دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الخميس، جميع شركاء بلاده إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T13:58+0000
2022-02-24T13:58+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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كييف - سبوتنيك. وكتب كوليبا في تغريدة على موقع تويتر: "قطعت أوكرانيا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. أنا أدعو جميع الشركاء لفعل الشيء نفسه. أظهروا بهذه الخطوة الملموسة أنكم مع أوكرانيا، وترفضون رفضًا قاطعًا أكثر أعمال العدوان المسلح فظاظة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية الأوكراني يدعو الشركاء إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

13:58 GMT 24.02.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOمدينة كييف على خلفية تصاعد الأدخنة، أوكرانيا 24 فبراير 2022
مدينة كييف على خلفية تصاعد الأدخنة، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الخميس، جميع شركاء بلاده إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.
كييف - سبوتنيك. وكتب كوليبا في تغريدة على موقع تويتر: "قطعت أوكرانيا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. أنا أدعو جميع الشركاء لفعل الشيء نفسه. أظهروا بهذه الخطوة الملموسة أنكم مع أوكرانيا، وترفضون رفضًا قاطعًا أكثر أعمال العدوان المسلح فظاظة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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