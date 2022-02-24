https://arabic.sputniknews.com/20220224/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-ندين-الهجوم-الروسي-على-أوكرانيا--1059090948.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: ندين الهجوم الروسي على أوكرانيا

وزير الخارجية الإسرائيلي: ندين الهجوم الروسي على أوكرانيا

أدان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، "الهجوم الروسي على أوكرانيا"، واعتبره انتهاكا للنظام الدولي، لافتا إلى أن الحرب ليست وسيلة للحل ومن الممكن وقف... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T10:40+0000

2022-02-24T10:40+0000

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القدس - سبوتنيك. قال لابيد في مؤتمر صحفي مقتضب بمقر الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن "هجوم روسيا على أوكرانيا انتهاك للنظام الدولي"، مؤكدا أن إسرائيل تدينه.وأبدى لابيد استعداد ورغبة بلاده في تقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا، وأن الحفاظ على سلام المواطنين الإسرائيليين "أولوية قصوى".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونباس الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة. وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادقت عليها الجمعية الفيدرالية والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.وأضاف بوتين: "هدف العملية هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ولهذا سنسعى جاهدين لنزع السلاح و تقديمهم إلى العدالة، وكذلك أولئك الذين ارتكبوا جرائم دموية عديدة ضد المدنيين بمن فيهم مواطنون روس".

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