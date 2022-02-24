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https://arabic.sputniknews.com/20220224/وزير-الخارجية-الإيراني-يتهم-إجراءات-الناتو-الاستفزازية-بتوتير-الأوضاع-في-أوكرانيا-1059110156.html
وزير الخارجية الإيراني يتهم "إجراءات الناتو الاستفزازية" بتوتير الأوضاع في أوكرانيا
وزير الخارجية الإيراني يتهم "إجراءات الناتو الاستفزازية" بتوتير الأوضاع في أوكرانيا
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الأزمة الأوكرانية سببها استفزازات حلف شمال الأطلسي الناتو. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T15:20+0000
2022-02-24T15:21+0000
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أخبار أوكرانيا
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وحسب ما كتبه عبد اللهيان عبر حسابه في موقع تويتر، شدد على ضرورة التركيز على حل سلمي للأزمة.وقال: "ترجع جذور أزمة أوكرانيا، إلى استفزازات الناتو"، لا فتا إلى أن بلاده "لا تعتبر اللجوء إلى الحرب حلاً".يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية عطلت البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، وأسكتت الدفاعات الجوية الأوكرانية.ولفتت إلى أن قواتها لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانية؛ مشددة على أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة
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إيران, الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا

وزير الخارجية الإيراني يتهم "إجراءات الناتو الاستفزازية" بتوتير الأوضاع في أوكرانيا

15:20 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 15:21 GMT 24.02.2022)
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الأزمة الأوكرانية سببها استفزازات حلف شمال الأطلسي الناتو.
وحسب ما كتبه عبد اللهيان عبر حسابه في موقع تويتر، شدد على ضرورة التركيز على حل سلمي للأزمة.
وقال: "ترجع جذور أزمة أوكرانيا، إلى استفزازات الناتو"، لا فتا إلى أن بلاده "لا تعتبر اللجوء إلى الحرب حلاً".
وأوضح الوزير الإيراني أن "إقرار وقف لإطلاق النار والتركيز على حل سياسي وديمقراطي أمر ضروري".
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية عطلت البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، وأسكتت الدفاعات الجوية الأوكرانية.
ولفتت إلى أن قواتها لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانية؛ مشددة على أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة
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