https://arabic.sputniknews.com/20220224/وزير-الدفاع-الأرميني-يتجه-إلى-روسيا-1059078998.html
وزير الدفاع الأرميني يتجه إلى روسيا
وزير الدفاع الأرميني يتجه إلى روسيا
ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الأرمينية أن وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان غادر متوجها إلى روسيا اليوم الخميس، حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره الروسي... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T06:32+0000
2022-02-24T06:32+0000
2022-02-24T06:32+0000
العالم
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وجاء في التقرير أن "الوفد برئاسة وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان غادر إلى روسيا الاتحادية في 24 فبراير/شباط. ومن المقرر عقد اجتماعات مع وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في إطار الزيارة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير الدفاع الأرميني يتجه إلى روسيا
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ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الأرمينية أن وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان غادر متوجها إلى روسيا اليوم الخميس، حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره الروسي سيرغي شويغو.
وجاء في التقرير أن "الوفد برئاسة وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان غادر إلى روسيا الاتحادية في 24 فبراير/شباط. ومن المقرر عقد اجتماعات مع وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في إطار الزيارة".