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وكالة: تقييد رحلات الطائرات المدنية في مجال أوكرانيا الجوي بسبب مخاطر محتملة
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/وكالة-إغلاق-3-مطارات-في-أوكرانيا-أمام-حركة-الطيران-حتى-وقت-لاحق-الخميس-1059073782.html
وكالة: إغلاق 3 مطارات في أوكرانيا أمام حركة الطيران حتى وقت لاحق الخميس
وكالة: إغلاق 3 مطارات في أوكرانيا أمام حركة الطيران حتى وقت لاحق الخميس
أفادت وكالة رويترز للأنباء، صباح اليوم الخميس، بأنه تم إغلاق المطارات في دنيبرو وخاركيف وزابوريجيه في أوكرانيا أمام حركة المرور حتى صباح الخميس. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T01:33+0000
2022-02-24T02:01+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
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ووفقًا لإخطارات الطيارين الصادرة عن السلطات المحلية، لم يتم تقديم أي سبب للإغلاقات، التي من المقرر أن تنتهي بين الساعة 0500 والساعة 0635 بتوقيت غرينتش، حسب المطار.وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعوبهم، يعبرون مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولهم".تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس..
https://arabic.sputniknews.com/20220223/أوكرانيا-تطالب-بعقد-اجتماع-عاجل-لمجلس-الأمن-الدولي-1059071895.html
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أخبار أوكرانيا

وكالة: إغلاق 3 مطارات في أوكرانيا أمام حركة الطيران حتى وقت لاحق الخميس

01:33 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 02:01 GMT 24.02.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمطار كييف
مطار كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Stringer
/
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أفادت وكالة رويترز للأنباء، صباح اليوم الخميس، بأنه تم إغلاق المطارات في دنيبرو وخاركيف وزابوريجيه في أوكرانيا أمام حركة المرور حتى صباح الخميس.
ووفقًا لإخطارات الطيارين الصادرة عن السلطات المحلية، لم يتم تقديم أي سبب للإغلاقات، التي من المقرر أن تنتهي بين الساعة 0500 والساعة 0635 بتوقيت غرينتش، حسب المطار.
جلسة نقاش مجلس الأمن الدولي حول أزمة أوكرانيا وروسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
تغطية أحداث دونباس
أوكرانيا تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن على خلفية طلب لوغانسك ودونيتسك الدعم من بوتين
أمس, 22:31 GMT
وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعوبهم، يعبرون مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولهم".
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس..
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