https://arabic.sputniknews.com/20220224/وكالة-الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يلغي-إقامة-نهائي-دوري-الأبطال-في-روسيا-1059104839.html

وكالة: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يلغي إقامة نهائي دوري الأبطال في روسيا

وكالة: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يلغي إقامة نهائي دوري الأبطال في روسيا

علمت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرر سحب استضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم من روسيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T13:40+0000

2022-02-24T13:40+0000

2022-02-24T13:40+0000

مجتمع

رياضة

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وقال مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر عدم إقامة النهائي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في إقليم دونباس.وقال المصدر إن اجتماعًا استثنائيًا للجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيعقد غدا الجمعة لمناقشة تداعيات الأزمة الأوكرانية على إقامة نهائي البطولة في روسيا، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 28 مايو/أيار المقبل في سان بطرسبورغ.يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" كان قد دعى إلى اجتماع استثنائي لبحث تطورات الأوضاع في أوكرانيا ومستقبل المباريات المقبلة من دوري أبطال أوروبا.وذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن رئيس الاتحاد ألكسندر تشيفرين، دعا اللجنة التنفيذية للاجتماع غدا الجمعة، على خلفية التطورات العسكرية في أوكرانيا.تأتي دعوة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاجتماع استثنائي لتحديد مكان بديل لمدينة سانت بطرسبورغ الروسية، التي كان من المقرر إقامة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا فيها في مايو/ أيار المقبل.ولفتت الوكالة إلى أن دعوة "يويفا" جاءت بناء على طلب من البرلمان الأوروبي بالتوقف عن وضع المدن الروسية ضمن الأماكن المخصصة لإقامة المنافسات الدولية.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، وقال إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

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مجتمع, رياضة