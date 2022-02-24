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سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بـ10 قذائف محظورة بموجب اتفاقيات مينسك
- سبوتنيك عربي, 1920
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سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بـ10 قذائف محظورة بموجب اتفاقيات مينسك
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بـ10 قذائف محظورة بموجب اتفاقيات مينسك
أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك، صباح اليوم الخميس، إطلاق القوات الأوكرانية 10 قذائف هاون تجاه مناطق دونيتسك. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T00:02+0000
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تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال مكتب ممثل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار إن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بـ10 قذائف هاون محظورة بموجب اتفاقيات مينسك.وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعوبهم، يعبرون مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولهم".ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.ومع ذلك قال بوتين يوم الثلاثاء تعليقا على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس: "لم أقل أن قواتنا سترسل إلى دونباس الآن، من المستحيل التنبؤ بإجراءات محددة للقوات المسلحة الروسية، هذا يعتمد على الموقف".وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/الاتحاد-الأوروبي-طلب-لوغانسك-ودونيتسك-الدعم-من-روسيا-خطوة-خطيرة-ضد-سيادة-أوكرانيا-1059072272.html
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أخبار أوكرانيا

سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بـ10 قذائف محظورة بموجب اتفاقيات مينسك

00:02 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 00:40 GMT 24.02.2022)
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الوضع في دونباس - تداعيات القصف الصاروخي الأوكراني على حي كيروفسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك، صباح اليوم الخميس، إطلاق القوات الأوكرانية 10 قذائف هاون تجاه مناطق دونيتسك.
وقال مكتب ممثل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار إن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بـ10 قذائف هاون محظورة بموجب اتفاقيات مينسك.
وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
تغطية أحداث دونباس
الاتحاد الأوروبي: طلب لوغانسك ودونيتسك الدعم من روسيا خطوة "خطيرة" ضد سيادة أوكرانيا
أمس, 23:10 GMT
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعوبهم، يعبرون مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولهم".
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
ومع ذلك قال بوتين يوم الثلاثاء تعليقا على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس: "لم أقل أن قواتنا سترسل إلى دونباس الآن، من المستحيل التنبؤ بإجراءات محددة للقوات المسلحة الروسية، هذا يعتمد على الموقف".
وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس.
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