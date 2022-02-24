https://arabic.sputniknews.com/20220224/يويفا-يجتمع-غدا-لبحث-نقل-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-من-روسيا-1059097430.html
"يويفا" يجتمع غدا لبحث نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا
"يويفا" يجتمع غدا لبحث نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا
دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى اجتماع استثنائي لبحث تطورات الأوضاع في أوكرانيا ومستقبل المباريات المقبلة من دوري أبطال أوروبا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T12:01+0000
2022-02-24T12:01+0000
2022-02-24T12:01+0000
تغطية أحداث دونباس
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن رئيس الاتحاد ألكسندر تشيفرين، دعا اللجنة التنفيذية للاجتماع غدا الجمعة، على خلفية التطورات العسكرية في أوكرانيا.تأتي دعوة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاجتماع استثنائي لتحديد مكان بديل لمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، التي كان من المقرر إقامة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا فيها في مايو/ أيار المقبل.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، وقال إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.وتابع بوتين: "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في 21 فبراير الجاري، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بوتين-يعلن-عن-عملية-عسكرية-في-أوكرانيا-1059074586.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, روسيا, أخبار دوري أبطال أوروبا
"يويفا" يجتمع غدا لبحث نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا
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دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى اجتماع استثنائي لبحث تطورات الأوضاع في أوكرانيا ومستقبل المباريات المقبلة من دوري أبطال أوروبا.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن رئيس الاتحاد ألكسندر تشيفرين، دعا اللجنة التنفيذية للاجتماع غدا الجمعة، على خلفية التطورات العسكرية في أوكرانيا.
تأتي دعوة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاجتماع استثنائي لتحديد مكان بديل لمدينة سانت بطرسبرغ
الروسية، التي كان من المقرر إقامة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا فيها في مايو/ أيار المقبل.
ولفتت الوكالة إلى أن دعوة "يويفا" جاءت بناء على طلب من البرلمان الأوروبي بالتوقف عن وضع المدن الروسية ضمن الأماكن المخصصة لإقامة المنافسات الدولية.
يذكر أن الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، وقال إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
وتابع بوتين: "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".
ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".
وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في 21 فبراير الجاري، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب
والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.