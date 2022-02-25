https://arabic.sputniknews.com/20220225/أسعار-النفط-تتراجع-بعد-بلوغها-أعلى-مستوى-منذ-2014-1059156925.html

أسعار النفط تتراجع بعد بلوغها أعلى مستوى منذ 2014

أسعار النفط تتراجع بعد بلوغها أعلى مستوى منذ 2014

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد ارتفاع حاد في وقت سابق من الجلسة، بسبب مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات العالمية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T15:31+0000

2022-02-25T15:31+0000

2022-02-25T15:31+0000

روسيا

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

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وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شهر أبريل/ نيسان بمقدار 1.49 دولار أو 1.5% إلى 97.59 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها إلى 101.99 دولار.وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 60 سنتا إلى 92.25 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى في الجلسة عند 95.64 دولار، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".ارتفعت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، خلال تعاملات الخميس مع بدء روسيا عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، ولامس خام "برنت" مستوى 105 دولارات، قبل تقليص المكاسب لاحقا.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة من العقوبات على روسيا الخميس، والتي يقول إنها "تعيق قدرة موسكو على القيام بأعمال تجارية بعملات رئيسية"، إلى جانب عقوبات ضد بنوك وشركات روسية.كما كشفت بريطانيا واليابان وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي عن عقوبات، بما في ذلك خطوة من جانب ألمانيا لوقف التصديق على خط الأنابيب الروسي "التيار الشمالي 2".ومع ذلك، قال مسؤول أمريكي إن تدفقات النفط والغاز الروسية لن تكون مستهدفة بالعقوبات. تعد روسيا ثاني أكبر منتج للخام في العالم ومزود رئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا.بالأمس، قال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال إن موسكو ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم إلحاق الضرر بهذا النظام، مضيفا أن روسيا تستعد للوضع الحالي وتحلل المخاطر.فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تعليقه على النتائج المحتملة للعقوبات الغربية الجديدة على قطاعات التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد الروسي، إنه ستكون هناك مشاكل لكنها قابلة للحل.وفي المقابل، أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا تمكنت من الاستعداد نوعيا للعقوبات المعلنة وإعداد جميع الإجراءات الوقائية.

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روسيا, اقتصاد, أسعار النفط اليوم